ECOMOV Pro: El transporte asume el reto del eléctrico

El futuro de la electrificación en las flotas de transporte de mercancías y pasajeros, fue el protagonista de esta mesa de expertos que reunió a directivos relacionados con el escenario de la electrificación

El sector del transporte de mercancías y pasajeros no es ajeno al proceso de electrificación que está experimentando la industria de la automoción. Un escenario de cambio que avanza paso a paso con pequeños pero sólidos retos a cumplir por parte de los todos los actores implicados.

Y precisamente éstos fueron los protagonistas de la primera Mesa de Expertos que se celebró bajo el paraguas de ECOMOV PRO, una iniciativa que pretende dar voz tanto al sector profesional como al institucional, en esta carrera por conseguir un marco de movilidad cero emisiones.

Directivos de empresas del sector del transporte en carretera como Disfrimur y Grupo Mazo, tecnológicas en el caso de Power Electronics o Iberdrola | bp pulse, el operador líder en infraestructura de recarga ultrarrápida en España, fueron los encargados en esta ocasión de dar su visión sobre el futuro del vehículo eléctrico en sus respectivos ámbitos de acción, en los que las diferentes instituciones y administraciones también tienen mucho que decir y aún más que hacer.

Corredores eléctricos

Un animado coloquio que comenzó con la intervención de Jesús López, Responsable de Expansión de Iberdrola | bp pulse que aseguraba que «el principal reto al que nos enfrentamos es el de acelerar el crecimiento de la red de recarga rápida en un contexto en el que la proporción entre coches eléctricos y cargadores es buena, pero en el que necesitamos esos puntos de carga con potencia y rapidez suficiente para atender las necesidades de los vehículos pesados».

En este sentido, el directivo de la joint venture creada por estos dos gigantes del sector energético, ponía en valor los esfuerzos que se están realizando con «elevadas inversiones en puntos de alta potencia que va a conseguir duplicar la red, a la vez que se va a potenciar el servicio a lo largo de los corredores por donde transita el transporte en carretera».

Una relevancia la de apostar por la descarbonización que Juan Jesús Sánchez unía a «las enormes posibilidades que tienen las energías renovables en España y dirigirnos a un futuro de electromovilidad 360 en el que todos tenemos que empujar para lograr un cambio de modelo de transporte».

Ampliar El Tinglado 2 de La Marina fue el lugar donde se celebró esta mesa de expertos. Nacho Manzanares

Entre las diferentes estrategias emprendidas por el máximo dirigente de esta empresa murciana destaca la «puesta en marcha de 15 bases de electrificación para camiones en sus instalaciones, el trabajo continuo con empresas como Power Electronics, o las tareas de formación específica con los conductores».

Precisamente, era Javier Rodríguez, E-Mobility Division Manager de Power Electronics, el que tomaba la palabra a continuación para poner de manifiesto «la estrecha colaboración que mantenemos con el ecosistema de la movilidad electrificada, en el que somos un pequeño eslabón de la gran cadena que forman todas las empresas implicadas».

Asimismo, el responsable de electromovilidad de esta multinacional centraba su discurso de su política de trabajo «centrada en el desarrollo de dispositivos de carga ultra rápida y la gestión de flotas bajo el objetivo de crear soluciones que aporten valor al usuario final».

Un cambio obligado

En la misma línea que sus compañeros de mesa, Tomás Balada, Business Controller del Grupo Mazo afirmaba que el sector «ha asumido el reto ante la obligación de cambiar hacia un modelo de negocio más sostenible».

Y todo ello a pesar de que es una solución que por el momento «es menos rentable pero en la que tenemos que hacer partícipe al cliente, trabajar para alcanzar retos como el de la autonomía y las condiciones de trabajo en largas distancias, y ser un verdadero partner con las empresas que trabajamos para aportar soluciones reales».

Antonio García, Director General de Valencia Capital Verde Europea aportaba desde la visión institucional «la importancia de aportar facilidades y desarrollar políticas coherentes para dar confianza a todas las iniciativas que surjan para poder descarbonizar las ciudades y las carreteras» en lo que calificaba como «un proyecto de todos».

Ampliar De izquierda a derecha: Tomás Balada, Jesús López, Antonio García, Nacho Martín-Loeches (moderador), Javier Rodríguez y Juan Jesús Sánchez. Nacho Manzanares

Jesús López hacía especial hincapié en este asunto, recalcando la importancia de la «colaboración público privada en el desarrollo de un hábitat propicio para la electrificación, especialmente en lo relacionado a la facilitación de espacios y licencias para poder ofrecer infraestructuras de carga rápida solventes».

Un exceso de papeleos y lentitud burocrática que según Javier Rodríguez «afecta a todo el ecosistema ralentizando los procesos lo que conlleva a que no se cumplan los planes fijados en los proyectos».

Más agilidad burocrática

Idéntico argumento el que sostenía el máximo dirigente de Disfrimur que pedía a las administraciones «la simplificación de las gestiones necesarias para poner en marcha instalaciones de recarga que suelen llevar hasta dos años de espera y que son diferentes dependiendo de las regiones españolas, que se refuercen las líneas de transporte de energía y que vuelvan las ayudas destinadas al transporte pesado», desaparecidas hace ya 17 meses.

Balada añadía a su vez la necesidad de que «los fabricantes de vehículos pesados tienen que acelerar en materia de desarrollo de nuevas soluciones y modelos al igual que lo estamos haciendo desde las empresas privadas».

Uno de los aspectos clave para conseguir ese equilibrio entre eficiencia y rentabilidad es «adecuar las rutas y procesos de trabajos» tal y como aseguraba Javier Rodríguez, «es un tema de hábitos y de adaptarlos a las peculiaridades de la movilidad eléctrica». Y ponía como ejemplo a la EMT «como clara muestra de que la implantación del vehículo eléctrico puede ser totalmente viable como se ha demostrado en Valencia». Asimismo, el directivo de Power Electronics demandaba un cambio sobre al actual sistema de etiquetado medioambiental de la DGT «esto no va de hacer trampas».

Por alusiones, el director de la capitalidad verde europea destacaba el esfuerzo realizado desde las administraciones, haciendo especial referencia a la ciudad de Valencia y al servicio de transporte metropolitano con «la constante electrificación de las flotas de autobuses o la puesta en marcha de las nuevas tarjetas de pago». Todo ello en un contexto en el que se plantea «un proyecto conjunto entre gobiernos de todos los niveles y la sociedad en general, en el que en el diálogo está la solución, y al que todos tenemos que adaptarnos para facilitar el acceso al usuario a una tecnología que ya existe y es totalmente operativa».

Juan Jesús Sánchez añadía a su vez que «Nos encontramos ante un proceso imparable al que tenemos que subirnos todos. Hay que aprovechar las condiciones climáticas de un país como España para obtener energía limpia. Además, hay que dar a conocer las virtudes innatas de la movilidad eléctrica. Yo siempre lo he comparado con lo que sucede cuando pasas de un coche con cambio manual a uno con cambio automático, ya no puedes volver al manual. Con los eléctricos pasa lo mismo, una vez lo has probado no vuelves a los motores de combustión».

Jesús López concluía asegurando que «hay que convertir en lo más sencilla posible la experiencia de recarga y reforzar los corredores de transporte, sin olvidarnos de ser totalmente transparentes con los clientes».

Un esfuerzo que tanto Javier Rodríguez como Tomás Balada exigían a las administraciones, a las que demandaban planes reales que se cumplan y que a su vez simplifiquen el ecosistema eléctrico, para ponerse al mismo nivel de un sector privado que es el verdadero motor del cambio.