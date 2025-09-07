Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet activa el aviso naranja este lunes en Valencia por «lluvias muy fuertes» que irán acompañadas de tormenta
El nuevo Raval, presentado por el presidente interino de Seat/Cupra, Markus Haupt efe

Cupra muestra en Munich un anticipo del Raval, su eléctrico urbano para llegar a todos los públicos

Àlex Gubern

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:54

Del mismo modo que el Seat 600 «democratizó» en una España muy distinta a la actual el acceso a los vehículos de motor, con el ... Cupra Raval que llegará al mercado en 2026 la automovilística española pretende «democratizar» el acceso a los vehículos eléctricos. Con un precio de salida a partir de los 25.000 euros, Seat como compañía -y el Grupo Volkswagen al que pertenece la española- pretenden hacer accesible la movilidad eléctrica con un vehículo que ha podido verse por primera vez hoy en el IAA Mobility 2025 de Munich, aunque todavía camuflado bajo un vinilo que mostraba precisamente un plano de las calles del barrio del Raval.

Te puede interesar

