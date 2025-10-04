Combinación única de diseño y potencia

Manu Cortés Sábado, 4 de octubre 2025, 09:29 Comenta Compartir

Desarrollado para todo tipo de entornos, el nuevo establece nuevos estándares gracias a su eficiente sistema de propulsión y su avanzada plataforma de 800 voltios, demostrando una capacidad para soportar carga ultrarrápidas gracias a su arquitectura de alto voltaje y a la gestión térmica inteligente. Todas las variantes del smart #5 Pro+ están equipadas con una batería de 100 kWh, capaz de ofrecer una potencia de carga en corriente continua de hasta 400 kW que permite pasar del 10 % al 80 % de la capacidad de la batería en tan solo 18 minutos. El modelo Pro de acceso a la gama con una potencia de 250 kW (340 caballos de potencia), dispone de una batería de 76 kWh. La función Plug & Charge, una toma de corriente Vehicle-to-Load de 230 voltios integrada en el puerto de carga para alimentar dispositivos externos y el pre-acondicionamiento térmico respaldan aún más la funcionalidad del smart #5.

El nuevo smart #5 demuestra sus aptitudes dinámicas en carreteras sinuosas. La suspensión de doble horquilla en el eje delantero del nuevo SUV eléctrico garantiza una conducción equilibrada y un alto nivel de confort, incluso con un estilo de conducción deportivo o en superficies irregulares. Los cinco modos de conducción todoterreno (Adaptativo, Arena, Nieve, Barro y Roca), la elevada distancia de la carrocería al suelo de hasta 197 mm con una profundidad de vadeo de 500 mm y un gran ángulo de rampa permiten una conducción segura fuera de carreteras asfaltadas. Los faros CyberSparks LED+ con asistente adaptativo de luz de carretera y tecnología matrix proporcionan mayor visibilidad y seguridad, garantizando una iluminación óptima en cualquier situación de conducción.

En el corazón del ecosistema digital del smart #5 se encuentra el procesador AMD V2000 de última generación, que potencia una interfaz hombre-máquina muy intuitiva y con gran capacidad de respuesta. Este avanzado sistema cuenta con una pantalla de realidad aumentada de 25,6 pulgadas de diámetro, un panel de instrumentos Full HD de 10,25 pulgadas y dos pantallas OLED de 13 pulgadas, una de ellas central y otra para el copiloto. El control de voz mejorado con IA integrada, junto con el nuevo avatar «Leo» como asistente personal, controlan vía manos libres numerosas funciones del vehículo. Además, el sistema operativo smart OS 2.0 ofrece rutas de carga optimizadas para vehículos eléctricos y reproducción de videos en el vehículo.

El nuevo y extremadamente potente modelo smart #5 BRABUS redefine el rendimiento Premium al combinar una estética de carrocería muy robusta con una tecnología de propulsión eléctrica de vanguardia con una potencia máxima de hasta 475 kW (646 caballos) y un sistema de tracción integral a las cuatro ruedas adaptativo. Con el modo Launch Control permite una aceleración impresionante, llevando el vehículo de 0 a 100 km/h en tan solo 3,8 segundos. Está propulsado por una plataforma de 800 voltios, lo que permite una capacidad de carga ultrarrápida en CC de hasta 400 kW, recargando su batería de 100 kWh en condiciones óptimas del 10 % al 80 % en tan solo 18 minutos y proporcionando una autonomía de hasta 540 kilómetros. En el exclusivo modo BRABUS, los sonidos simulados del motor mejoran aún más la experiencia de conducción.

Visualmente, el vehículo destaca por sus llantas BRABUS Monoblock de 21 pulgadas de diámetro. Las pinzas de freno rojas y un diseño exterior muy deportivo enfatizan su carácter de alto rendimiento, mientras que los logotipos exclusivos BRABUS completan el diseño. Los asientos delanteros ventilados y los traseros calefactables; el volante en tejido Alcántara con letras BRABUS iluminadas se adapta cómodamente a las manos, mientras que el techo panorámico y el revestimiento del techo de microfibra completan la atmósfera Premium. Los pedales deportivos, los logos interiores BRABUS y la luz ambiental con 256 colores personalizables añaden un toque adicional de exclusividad.

El nuevo smart #5 está equipado con un sistema de sonido Sennheiser, que cuenta con 20 altavoces de alta fidelidad. Los usuarios pueden ajustar el audio según sus preferencias con una gran variedad de opciones, que incluyen ajuste de efectos de sonido, nivel de inmersión, nivel de graves y salidas de audio zonal. Con una potencia máxima de 1.190 vatios y altavoces integrados diseñados para alinearse con múltiples formatos de entrada, desde estéreo y Surround hasta una configuración completa Dolby Atmos, el sistema ofrece un sonido ambiental inmersivo.

Ficha técnica smart #5 Pro Motor Eléctrico

Potencia 250 kW (340 caballos)

Batería 76 kWh

Tracción Trasera

Velocidad 200 kms/hora

Par motor 373 newton-metro

0 a 100 6,9 segundos

Autonomía 465 kilómetros

Largo 4,69 m.

Ancho 1,92 m.

Alto 1,70 m.

Maletero 630 litros

Precio 47.640 euros

