Citroën C5 Aircross: Más eficiente y confortable

El SUV galo crece en tamaño, refuerza su vocación familiar y eficiencia con versiones eléctricas, híbridas enchufables y micro-híbridas

El nuevo C5 Aircross crece hasta los 4,65 metros de longitud e incorpora la nueva imagen de marca de Citroën.

JAVIER PINÉS Lunes, 6 de octubre 2025, 11:09

Con la mirada puesta en el futuro pero sin perder de vista su esencia familiar, Citroën ha presentado el nuevo C5 Aircross. Más grande, más tecnológico y más versátil, este SUV de la marca francesa representa una evolución integral del modelo lanzado en 2018, para dar un paso más en materia de eficiencia al contar con versiones cien por cien eléctricas, híbridas enchufables y micro híbridas.

Crece en todas las direcciones

El salto generacional se percibe ya desde el exterior. El nuevo C5 Aircross gana en presencia con 4,65 metros de largo (+16 cm), 1,90 m de ancho (+5 cm) y una distancia entre ejes que crece hasta los 2,78 m (+6 cm). Este aumento beneficia especialmente a las plazas traseras, que ahora ofrecen más espacio para las piernas y mayor altura libre al techo.

El maletero también aumenta hasta los 650 litros, una cifra que lo coloca entre los mejores de su categoría. La modularidad sigue siendo una de sus señas de identidad, con asientos traseros individuales, ajustables y, ahora, incluso calefactados.

Ampliar Pantalla central vertical y cargador inalámbrico para el teléfono móvil.

El diseño del C5 Aircross conserva las proporciones de SUV familiar, pero con una silueta más estilizada caracterizada por unas líneas suavizadas y optimizadas para mejorar la aerodinámica, lo que contribuye tanto al rendimiento energético como al silencio en marcha.

El frontal incorpora una nueva firma luminosa y una calandra rediseñada, mientras que en la zaga destacan los grupos ópticos horizontales y el nuevo emblema de la marca.

Triple propuesta electrificada

Citroën apuesta por una estrategia multi energía para su nuevo SUV C, con tres sistemas de propulsión adaptados a distintos perfiles de usuario. En lo más alto de la gama se encuentra la versión cien por cien eléctrica ë-C5 Aircross con 210 CV que, alimentados por una batería de 73 kWh, ofrece 520 km de autonomía.

En una posición intermedia se sitúa la variante híbrida enchufable. En este caso la potencia sube a 195 CV, mientras que la autonomía en modo eléctrico se homologa en 96 kilómetros, y la autonomía total combinada puede alcanzar los 850 km.

Ampliar Trasera mucho más moderna y estilizada.

Como escalón de acceso al nuevo catálogo C5 Aircross se presenta una alternativa micro híbrida con un sistema de 48V y 145 CV, que mejora la eficiencia del motor térmico sin necesidad de enchufe.

Más confort y seguridad

En el interior, Citroën ha redoblado su apuesta por la tecnología y el confort. Una afirmación que se sustenta en detalles como la nueva pantalla central de 13 pulgadas en cascada, acompañada del concepto de instrumentación extendido situado por encima del volante y justo en el punto de vista del conductor.

En lo que a la seguridad se refiere, el sistema de asistencia a la conducción Drive Assist 2.0 suma ayudas avanzadas como el control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril y funciones semi autónomas en determinadas condiciones. En la misma línea de seguridad activa, los faros matriciales led se adaptan automáticamente al trazado y al tráfico, optimizando la iluminación de forma predictiva.

Todo esto se integra en una atmósfera de máximo confort, con nuevos asientos con espuma de alta densidad y reposabrazos optimizados. Una propuesta coherente con el ADN de la marca, históricamente asociada al confort de marcha.

El nuevo Citroën C5 Aircross 2025 llegará a los concesionarios a lo largo de este mes de octubre, con precios que parten desde 27.690 euros en las versiones de hibridación ligera y desde 37.490 euros en el caso de las eléctricas.