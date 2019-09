El Consell deja a los ayuntamientos de Dénia y comarca sin ayudas directas por la gota fría Los destrozos causados por el paso de un tornado por Dénia durante el pasado temporal. / Tino Calvo El alcalde comenta que está a la espera de la valoración económica de todos los daños para solicitar subvenciones a las administraciones R. GONZÁLEZ/R. D. DÉNIA. Sábado, 21 septiembre 2019, 00:51

El pleno del Consell dio ayer luz verde al decreto en el que establece una partida de 10 millones de euros en ayudas directas para los ayuntamientos afectados por el temporal de la semana pasada. En el listado de poblaciones que se podrán beneficiar aparecen hasta 27 de la provincia de Alicante, pero entre ellas no figura Dénia. Y no solo eso, la Generalitat Valenciana no ha incluido ninguna localidad de la Marina Alta.

Para poder optar a esos fondos, los consistorios deberán presentar, en un plazo de 15 días desde la publicación del decreto, una declaración certificada de los gastos extraordinarios que ha tenido que afrontar el municipio desde el pasado 11 de septiembre hasta que aparezcan el acuerdo del Consell en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Este dinero, según el gobierno autonómico, se concede «con carácter de urgencia para que las corporaciones locales puedan cubrir los gastos extraordinarios derivados de las labores de ayuda y reconstrucción llevadas a cabo durante el episodio de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA)». En ese sentido, remarcó que la concesión de la ayuda directa se justificaba en los «efectos catastróficos» que provocó el temporal, que azotó con intensidad en varias comarcas de las provincias de Valencia y Alicante, entre ellas la Marina Alta.

En el caso de Dénia, el temporal, pero sobre todo el tornado de la madrugada del día 12, causó importantes desperfectos en infraestructuras deportivas, en instalaciones de playas y en propiedades privadas. Algunas de ellas todavía no están arregladas.

El alcalde de Dénia, Vicent Grimalt, señaló ayer que los distintos departamentos estaban realizado la valoración económica por los desperfectos que afectaban a sus área. Según apuntó, estaba a la espera de recibir todos los datos para sumar las cuantías y saber la cifra global al que ascienden. De momento, confirmó el primer edil, no han solicitado formalmente ninguna ayuda. Lo harán cuando esté todo cuantificado.

Algún departamento sí que tiene ya los números. Uno de ellos es el de Deportes. El concejal del área, Raúl García de la Reina, reconoció que ya se ha calculado a cuánto ascienden los daños, aunque no avanzó la cuantía. Cabe recordar que el tornado se llevó parte del muro del pabellón, así como planchas del tejado y rompió ventanales.

El CdT de Dénia también se vio afectado. La Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Marina Alta se ha puesto a disposición de este centro y ha buscado restaurantes en los que los alumnos podrán realizar las clases prácticas.

Cabe reseñar que el pleno del Consell aprobó ayer otro decreto para otorgar ayudas directas a los damnificados por el temporal de lluvias, fenómenos costeros y viento. En este caso la cuantía alcanza los 13,5 millones.

Por otra parte, la Diputación está trabajando con 25 máquinas en la apertura y reparación de caminos de 14 localidades de la provincia tras el temporal, entre ellas las de la Vall de Gallinera y Vall d'Ebo.