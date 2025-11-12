Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Cupón Diario de la ONCE de este miércoles entrega 500.000 euros a un único premiado
Plano de la actuación en el Parc Montaner. LP

Xàbia recibe un millón del Consell para remodelar el Parc Montaner

Las obras incluirán la modernización de los juegos infantiles y el mobiliario urbano y la creación de nuevas zonas funcionales

R. González/R. D.

Xàbia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:24

Comenta

Xàbia quiere hacerle al Parc Montaner algo más que un lavado de cara. Tiene previsto realizar una remodelación integral. Para sufragar el coste de la actuación contará con una ayuda del Consell que asciende a un millón de euros.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de este miércoles recoge la subvención directa concedida por el gobierno autonómico al ayuntamiento. El pago de ese dinero se repartirá en tres anualidades. Para lo que resta de este año correspoden 7.746,42 euros. En 2026 hay asignados 453.289,77 euros y para el ejercicio siguiente quedarán los 538.963 euros restantes. La resolución también recoge que las dos últimas anualidades están condicionadas «a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspondiente Ley de presupuestos de la Generalitat».

El proyecto contempla la renovación completa de las infraestructuras y equipamientos existentes en el parque, ubicado entre la Plaça de la Constitució y el IES Antoni Llidó, con una superficie de 13.207 metros cuadrados. Las obras incluirán la modernización de los juegos infantiles y el mobiliario urbano, la creación de nuevas zonas funcionales adaptadas a las necesidades sociales actuales y la mejora de la calidad ambiental y urbana del entorno.

El objetivo de esta actuación, según han señalado fuentes municipales, es transformar el Parc Montaner en un espacio público seguro, accesible e inclusivo, que fomente la cohesión social, el uso responsable de las áreas verdes y la adaptación al cambio climático. El proyecto se enmarca dentro de las estrategias municipales de regeneración urbana, infraestructura verde y salud pública. Además, desde el Ayuntamiento de Xàbia han subrayado que esta propuesta refuerza su compromiso con la mejora de la calidad de vida de la población.

