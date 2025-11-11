Avanza la construcción de viviendas sociales en Xàbia La Comisión de Urbanismo da cuenta de la solicitud de licencia del proyecto básico para hacer 82 pisos en el suelo municipal facilitado a la Generalitat

Avanza en Xàbia la construcción de viviendas sociales. En la comisión de urbanismo se ha dado cuenta de la solicitud de licencia del proyecto básico para la construcción de 82 viviendas de protección pública, promovidas por FAMA Rehabilitaciones S.L. Según han remarcado fuentes municipales, esta iniciativa responde a una necesidad real de la localidad y constituye un paso decidido de la administración local para ofrecer soluciones habitacionales sostenibles y adaptadas a la realidad social de Xàbia.

Las viviendas se han diseñado con criterios de funcionalidad, confort y eficiencia energética, respondiendo a la demanda de quienes buscan independizarse o mejorar sus condiciones de vida en el municipio. Contarán con espacios abiertos, cocinas equipadas, terrazas y entre una y dos habitaciones, ofreciendo distintas tipologías que se ajustan a las necesidades actuales de los vecinos. Entre ellas, se incluyen estudios, viviendas de una habitación, y viviendas de dos habitaciones. Esta diversidad permite ofrecer soluciones adaptadas tanto a personas individuales como a familias.

El consistorio ha facilitado suelo municipal a la Generalitat Valenciana para la construcción de estas viviendas, garantizando que se vendan a precios tasados según la normativa vigente. De este modo, según han recalcado desde el ayuntamiento, se asegura que los beneficiarios sean únicamente los compradores de vivienda protegida y que la operación se desarrolle con total transparencia y equidad.

Además, 16 de estas viviendas se destinarán a uso social por parte del propio consistorio, que se encargará de su acondicionamiento y mantenimiento. Entre ellas, se incluyen estudios de pensados para atender casos de personas individuales que requieran alojamiento temporal o soluciones habitacionales especiales detectadas por los Servicios Sociales.

Todo el proceso de planificación, construcción y adjudicación está supervisado por técnicos de la Generalitat, garantizando el cumplimiento de criterios técnicos, legales y de transparencia. El precio por metro cuadrado está fijado por la ley, y la asignación de viviendas se realizará de manera objetiva y fiscalizada. Así se asegurarán de que los beneficiarios sean seleccionados siguiendo criterios sociales y técnicos claros.

Con este proyecto, el Ayuntamiento de Xàbia quiere dar un paso decisivo para garantizar que quienes viven en el municipio, puedan hacerlo con «seguridad y dignidad».