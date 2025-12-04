Xàbia licita las obras para adecuar una parcela como planta de transferencia de residuos verdes El presupuesto de esta actuación en el polígono industrial de Catarrojes 2 asciende a más de 838.000 euros

R. D. Xàbia Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

Xàbia ha sacado a licitación las obras de adecuación de la parcela municipal con el fin de habilitar una nueva planta de transferencia de residuos verdes. El terreno se encuentra en la zona industrial de Catarrojes 2 y la actuación cuenta con un presupuesto total de 838.826,86 euros, según han informado fuentes municipales.

El proyecto, con un plazo de ejecución previsto de cuatro meses, contempla los trabajos necesarios de preparación del terreno, demolición, explanación, limpieza y construcción de las infraestructuras que permitirán la correcta gestión y transferencia de restos vegetales. Esta nueva instalación es especialmente necesaria en un municipio con una elevada producción de restos de poda y vegetación durante todo el año.

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto simplificado. El plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo martes, 9 de diciembre, a las 14 horas.

Desde el Consistorio de Xàbia han destacado que este proyecto supone un paso clave para mejorar la gestión de residuos verdes. Según han recalcado, permitirá avanzar hacia un modelo de servicio más eficiente, ordenado y adaptado a las necesidades reales de la población.