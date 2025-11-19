Xàbia aprueba un presupuesto de 48,4 millones para 2026 Las cuentas crecen algo más de un 3,3% respecto a las de este año y a esa cifra hay que añadir otros 13.631.070 euros para Amjasa

R. D. Xàbia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:26

El pleno del Ayuntamiento de Xàbia ha aprobado este miércoles el presupuesto municipal para el ejercicio 2026. Las cuentas ascienden a 48.464.000 euros, lo que supone un incremento de algo más de 3,3% con respecto a este año. A esa cifra hay que sumarle la cantidad que corresponderá a la empresa municipal de aguas, Amjasa, que dispondrá de 13.631.070 euros.

Desde el consistorio han destacado que esta aprobación inicial permite reforzar la planificación administrativa y garantizar una adecuada programación de servicios, inversiones y actuaciones municipales. El presupuesto general consolidado asciende a 61.892.739,28 euros, incluyendo tanto el presupuesto ordinario del Ayuntamiento como el de Amjasa.

En cuanto al ordinario, han remarcado que ira destinados a la mejora de los servicios públicos, el impulso de proyectos estratégicos y la atención a las necesidades actuales y futuras del municipio. El documento económico orienta la mayor parte de los recursos al mantenimiento de servicios esenciales, infraestructuras y gestión pública.

En concreto, el 48,7% del gasto ordinario se destina a servicios básicos municipales, incluyendo contratos vinculados al servicio de socorrismo en playas y a la limpieza de instalaciones públicas y centros educativos. La nueva piscina municipal, ya en funcionamiento, dispone de la dotación necesaria para asegurar su mantenimiento y la rehabilitación de la Casa Candelaria (Casa dels Xolbi) se consolida como una de las principales inversiones previstas y forma parte de las actuaciones orientadas a la conservación y puesta en valor del patrimonio local.

Paralelamente, el Ayuntamiento continuará desarrollando actuaciones con financiación procedente del remanente. Entre ellas destacan la promoción y adquisición de vivienda pública; mejoras en movilidad, seguridad vial y mantenimiento de espacios públicos, acciones de eficiencia energética; nuevas actuaciones en materia de gestión de residuos, incluida la adecuación de la parcela de Catarrojes, el segundo plan de asfaltado; los avances administrativos para que la planta desaladora pase a gestión directa de Amjasa o la continuidad de los trámites y proyectos vinculados al Central Cinema y al futuro Auditorio, entre otros.

Asimismo, está previsto que durante 2026 se inicien las obras del Parque Montaner, financiado conjuntamente por la Generalitat Valenciana y el consistorio.

Fuentes municipales han insistido en que las cuentas para 2026 dentro del plazo legal facilita la programación municipal, garantiza la continuidad de los servicios públicos y permite anticipar actuaciones y necesidades futuras con mayor eficacia.

Desde la oposición, el portavoz socialista, José Chulvi, ha criticado que el pleno se celebrara a las nueve de la mañana, lo que favorecía la ausencia de público. Sobre los números presentados para el próximo año, ha subrayado que «estos son unos presupuestos de supervivencia, tristes, sin inversión y que se olvidan de la gente, por eso la alcaldesa ha intentado aprobarlos sin público y sin testigos, porque sabe que su gestión no se puede defender».

En cuanto a los bonos, saldrán con una partida de 200.000 euros. Para los socialistas, esa cantidad es insuficiente dada la demanda y las experiencias previas. Por eso proponía doblar esa cifra hasta los 400.000 euros.