Xàbia contará con 82 viviendas de protección pública La Conselleria de Servicios Sociales ha adjudicado los dos lotes para la construcción y 16 de ellas pasarán a formar parte público de la Generalitat o del Ayuntamiento

R. X. Xàbia Lunes, 11 de agosto 2025, 16:05

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha propuesto la adjudicación de dos lotes de parcelas para la construcción de 82 viviendas en Xàbia.

Según ha explicado el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, estas actuaciones se enmarcan en el Plan Vive de la Generalitat, cuyo objetivo es la construcción de 10.000 viviendas de protección pública en la Comunitat Valenciana en esta legislatura.

Sebastián Fernández ha asegurado que el Plan Vive «se está desarrollando a muy buen ritmo y es fundamental para poner a disposición un número muy importante de vivienda protegida, a precios asequibles, que ayude a resolver el problema en el que se ha convertido la vivienda, especialmente a colectivos como el de los jóvenes».

En concreto, el órgano de contratación de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) ha propuesto la adjudicación de dos lotes de parcelas para la construcción de 82 viviendas de protección pública en Xàbia.

Ahora, la empresa propuesta para la adjudicación cuenta con un plazo de 20 días para acreditar la documentación administrativa y la garantía definitiva para formalizar la adjudicación definitiva.

Mediante fórmula de permuta, la empresa adjudicataria se compromete a entregar a la Generalitat, en concepto de permuta por el suelo, 16 viviendas que pasarán a formar parte del parque público de la Generalitat o del Ayuntamiento para su arrendamiento a precio asequible.

Ubicación de las viviendas

De los dos lotes licitados en Xàbia, el primero contemplaba dos parcelas en la calle Garcilaso de la Vega, 14-16, con una edificabilidad de 1.892 metros cuadrados en la que se alzarán 26 viviendas, con sus correspondientes aparcamientos y trasteros. De ellas, 6 pasarán al parque público de la Generalitat o del Consistorio, como forma de pago del suelo. Ello supondrá una inversión total de 3.224.119 euros.

Habrá viviendas con dos dormitorios y terraza; con un dormitorio y varios estudios. La organización espacial de las viviendas se ha concebido con un enfoque modular y flexible que facilita su adaptación a lo largo del tiempo.

La propuesta incorpora espacios exteriores de calidad, con zonas comunes ajardinadas, áreas recreativas y piscina. Estos espacios promueven el encuentro social, mejoran la microclimatización y aportan un valor estético y ecológico al entorno.

El lote 2 corresponde a otra parcela situada en la calle Poeta José Albi, 8, con una edificabilidad de 3.877 metros cuadrados. En este caso, se construirán 56 viviendas, con una inversión total de 7.019.485 euros, de las que 10 pasarán a la administración. La promoción contará con 66 aparcamientos y 52 trasteros, zonas ajardinadas, recreativas y una piscina. Las viviendas tendrán dos dormitorios, dos baños y terraza.