Victorias para el CD Dénia y el Pego CF en Primera FFCV

Buena jornada para los equipos de la Marina Alta en el grupo tercero de la Primera FFCV. Tanto el CD Dénia como el Pego CF vencieron sus partidos.

En el campo municipal Diego Mena, se vivió un partido entre el conjunto groguet y L'Alcúdia que tuvo dos partes diferentes. En la primera ninguno de los dos equipos hizo disfrutar a sus seguidores. Hubo mucho juego directo cargado de imprecisiones. La ocasión más clara la tuvo Jaume, que solo tenía que empujar una gran asistencia de Ángel, pero incomprensiblemente lanzó el balón por arriba del larguero.

En la segunda mitad, los dianenses salieron con más empuje que acierto, ante un rival que se estiró un poco más. Escasas ocasiones de gol, salvó algún balón colgado, fueron la tónica. Otra ocasión clara para los locales fue el penalti que Aquino lanzó fuera. Esto supuso un duro golpe en la moral de los hombres de José Cabe, que se olvidó pronto tras un gran centro de Ángel que remató Panucci con un precioso testarazo que significó el gol del triunfo para el CD Dénia.

En la recta final del choque, el protagonista fue el meta local, Aarón, que acertó a despejar un balón que se colaba en su portería. La plantilla dianense celebró por todo lo alto este triunfo que sirve para que los jugadores cojan confianza.

Cabe significar que el técnico groguet tuvo muchas bajas de jugadores que son fundamentales en su esquema. Los jóvenes que tuvieron que jugar lo dieron todo y tuvieron un buen papel.

Pego 2-Simat 0

Gran tarde de fútbol la vivida en el campo Cervantes de Pego. El conjunto dirigido por Javi Signes disputó un partido muy serio ante el Simat, un rival que supo competir. La primera mitad, resultó bastante igualada, sin ningún equipo que fuese superior al otro.

En la segunda parte, Signes optó por cambiar algunos jugadores en el inicio y su equipo comenzó a tomar el mando del encuentro. Hubo que esperar a la recta final para celebrar los goles locales. El primero, obra de Esteban, llegó de penalti en el minuto 83. El segundo, que sentenció el choque, subió al marcador en el minuto 90 y su autor fue Cabanilles.

La victoria permite al Pego CF seguir invicto. Ocupa la tercera plaza con 10 puntos, los mismos que tiene el CF Llutxent y a dos del líder, el CF Gandía.

En el grupo IV, el Teulada sumó su primera derrota de la temporada en casa del Muro por 2 a 1. En un mal arranque del segundo período para los visitantes, los locales se pusieron por delante con el 2 a 0.

El conjunto que dirige Coca trató de reaccionar y logró recortar distancias con un gol de Moreno. El Teulada se lanzó al ataque y jugó con uno más durante los últimos 20 minutos del partido, pero el esfuerzo resultó estéril y el marcador ya no se movió.