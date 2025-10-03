El Dénia necesita el triunfo en casa ante L'Alcúdia

J. Zamora Dénia Viernes, 3 de octubre 2025, 21:44 | Actualizado 21:54h. Comenta Compartir

La cuarta jornada de la liga en Primera FFCV viene marcada en el grupo Tercero por el partido que el Dénia afrontará en el campo Diego Mena el domingo, a las 17 horas, ante l'Alcúdia y en el que los groguets necesitan el triunfo. El partido tiene como árbitro a Barragán Cerdán.

La semana ha sido de trabajo en el seno del conjunto groguet, sin demasiadas alteraciones. El entrenador, José Cabe, se muestra tranquilo. Sabe que, tras haber mejorado en el aspecto defensivo, su equipo necesita hacerlo en el plano ofensivo. En tres partidos y con una delantera en la que se cuenta con jugadores como Panucci y Aquino, únicamente han marcado tres goles. La preocupación del técnico es más que comprensible.

La plantilla es consciente que es necesario ganar. La afición, al igual que el equipo, salió contrariada de la última derrota en casa. El propio entrenador ha pedido que la afición se involucre y que le ayude para sacar adelante este encuentro que en el que es vital sumar la victoria.

El entrenador dianense recupera jugadores que por motivos personales no han estado en las últimas jornadas. Se espera que haya cambios con respecto a la formación que salió de inicio en Ontinyent.

En este mismo grupo, el Pego recibe en su campo el domingo, a las 17.30 horas, al Simat, con Navarro Navarro como árbitro. Tras el triunfo de la pasada jornada, la plantilla que dirige Javi Signes se muestra con mucho ánimo de cara a este choque, aunque con los pies en el suelo. Es sabedora de que el Simat es un rival complicado de vencer.

En el grupo cuarto, el líder Teulada jugará el domingo, a las 18 horas, en el campo La Llometa de Muro de Alcoy. Este encuentro tiene como árbitro designado a Parra Gómez.

El equipo teuladino ha comenzado muy bien la liga y cuenta por victorias los partidos que ha jugado, es por ello que llega pletórico de moral a esta cita. El entrenador, Juan Ribes 'Coca', no tiene sancionados por lo que podría repetir el once inicial de la pasada jornada.