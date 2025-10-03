Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.922.038 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus bodegas
Jugadores del Dénia durante un partido de esta temporada. J. Zamora
FÚTBOL

El Dénia necesita el triunfo en casa ante L'Alcúdia

El Pego y el Teulada quiere refrendar su buen momento ante el Simat y el Muro, respectivamente

J. Zamora

Dénia

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:44

Comenta

La cuarta jornada de la liga en Primera FFCV viene marcada en el grupo Tercero por el partido que el Dénia afrontará en el campo Diego Mena el domingo, a las 17 horas, ante l'Alcúdia y en el que los groguets necesitan el triunfo. El partido tiene como árbitro a Barragán Cerdán.

La semana ha sido de trabajo en el seno del conjunto groguet, sin demasiadas alteraciones. El entrenador, José Cabe, se muestra tranquilo. Sabe que, tras haber mejorado en el aspecto defensivo, su equipo necesita hacerlo en el plano ofensivo. En tres partidos y con una delantera en la que se cuenta con jugadores como Panucci y Aquino, únicamente han marcado tres goles. La preocupación del técnico es más que comprensible.

La plantilla es consciente que es necesario ganar. La afición, al igual que el equipo, salió contrariada de la última derrota en casa. El propio entrenador ha pedido que la afición se involucre y que le ayude para sacar adelante este encuentro que en el que es vital sumar la victoria.

El entrenador dianense recupera jugadores que por motivos personales no han estado en las últimas jornadas. Se espera que haya cambios con respecto a la formación que salió de inicio en Ontinyent.

En este mismo grupo, el Pego recibe en su campo el domingo, a las 17.30 horas, al Simat, con Navarro Navarro como árbitro. Tras el triunfo de la pasada jornada, la plantilla que dirige Javi Signes se muestra con mucho ánimo de cara a este choque, aunque con los pies en el suelo. Es sabedora de que el Simat es un rival complicado de vencer.

En el grupo cuarto, el líder Teulada jugará el domingo, a las 18 horas, en el campo La Llometa de Muro de Alcoy. Este encuentro tiene como árbitro designado a Parra Gómez.

El equipo teuladino ha comenzado muy bien la liga y cuenta por victorias los partidos que ha jugado, es por ello que llega pletórico de moral a esta cita. El entrenador, Juan Ribes 'Coca', no tiene sancionados por lo que podría repetir el once inicial de la pasada jornada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  3. 3 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  4. 4 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  5. 5

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  6. 6 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  7. 7

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  8. 8 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Dénia necesita el triunfo en casa ante L'Alcúdia

El Dénia necesita el triunfo en casa ante L&#039;Alcúdia