El Teulada sigue ganando y es líder de su grupo

J. Zamora Dénia Martes, 30 de septiembre 2025, 21:19 Comenta Compartir

La jornada de fútbol en la categoría de Primera FFCV fue positiva para los equipos comarcales. El mejor parado fue el Teulada, que se impuso al Catral por 2 a 1. Este nuevo triunfo permite al equipo que entrena Juan Ribes Coca' contar sus partidos por victorias y situarse como líder del grupo IV. Los teuladinos comparten esta privilegiada posición con el Novelda CF, que también suma 9 puntos.

El Teulada supo mantener un buen rigor táctico durante la primera mitad. Llegó con cierto peligro al área rival sin marcar. Al descanso se llegó con el marcador inicial.

En el inicio de la segunda mitad, subió al marcador el primer tanto local, obra de Raúl. Este mismo jugador abrió la ventaja al marcar el segundo gol en el minuto 61.

Los visitantes reaccionaron bien y acortaron distancias con el gol de Butron en el minuto 73. A partir de ese momento, el equipo naranja supo jugar bien sus bazas y sumó su tercera victoria.

Por su parte, el Dénia arrancó un punto en su visita a Ontinyent al empatar a cero en un choque donde las defensas se impusieron a los ataques. Los groguets, que dominaron todo el encuentro, no estuvieron certeros en el remate y se quedaron sin marcar. Este partido sirvió para que los jugadores despejasen las dudas que les dejó la derrota ante el Gandía.

El Pego sorprendió al R. Algemesí. El equipo de la Ribera, que había ganado sus dos partidos anteriores, vio cómo la formación que entrena Javi Signes lo derrotó por 0 a 1.

El único tanto de la tarde fue obra de Omar antes de llegar al primer cuarto de hora del partido. Un gol que dio confianza a un Pego que supo frenar los intentos locales y, con mucho trabajo y concentración, volvió a casa con una victoria que le deja en la zona alta de la clasificación.

Temas

Fútbol

Ontinyent

Pego

Algemesí

Dénia

Teulada

Catral