Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Bonoloto del martes: tres afortunados se reparten 160.000 euros
Los jugadores del Teulada. J. Zamora
FÚTBOL

El Teulada sigue ganando y es líder de su grupo

El Pego supera al R. Algemesí por 0 a 1 y el Dénia empata en Ontinyent en un choque sin goles

J. Zamora

Dénia

Martes, 30 de septiembre 2025, 21:19

La jornada de fútbol en la categoría de Primera FFCV fue positiva para los equipos comarcales. El mejor parado fue el Teulada, que se impuso al Catral por 2 a 1. Este nuevo triunfo permite al equipo que entrena Juan Ribes Coca' contar sus partidos por victorias y situarse como líder del grupo IV. Los teuladinos comparten esta privilegiada posición con el Novelda CF, que también suma 9 puntos.

El Teulada supo mantener un buen rigor táctico durante la primera mitad. Llegó con cierto peligro al área rival sin marcar. Al descanso se llegó con el marcador inicial.

En el inicio de la segunda mitad, subió al marcador el primer tanto local, obra de Raúl. Este mismo jugador abrió la ventaja al marcar el segundo gol en el minuto 61.

Los visitantes reaccionaron bien y acortaron distancias con el gol de Butron en el minuto 73. A partir de ese momento, el equipo naranja supo jugar bien sus bazas y sumó su tercera victoria.

Por su parte, el Dénia arrancó un punto en su visita a Ontinyent al empatar a cero en un choque donde las defensas se impusieron a los ataques. Los groguets, que dominaron todo el encuentro, no estuvieron certeros en el remate y se quedaron sin marcar. Este partido sirvió para que los jugadores despejasen las dudas que les dejó la derrota ante el Gandía.

El Pego sorprendió al R. Algemesí. El equipo de la Ribera, que había ganado sus dos partidos anteriores, vio cómo la formación que entrena Javi Signes lo derrotó por 0 a 1.

El único tanto de la tarde fue obra de Omar antes de llegar al primer cuarto de hora del partido. Un gol que dio confianza a un Pego que supo frenar los intentos locales y, con mucho trabajo y concentración, volvió a casa con una victoria que le deja en la zona alta de la clasificación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello mortal en la V-21 a la altura de Albuixech
  2. 2 «Señor ministro, usted es imbécil»
  3. 3 Cae un talud del barranco del Poyo en Picanya
  4. 4 Muere una acróbata española de 27 años en plena actuación en un circo
  5. 5 Valencia mantiene el martes la suspensión de clases en barrios inundables y el Marítimo y otros 44 municipios las cancelan
  6. 6 La diferencia con la dana: la tormenta se gesta en el Mediterráneo, respeta el interior de Valencia y evita el caos
  7. 7 Caen cascotes del techo del hospital La Fe de Valencia a causa de las lluvias
  8. 8

    El derribo del primer restaurante del paseo de la Malvarrosa arranca en 48 horas
  9. 9

    Valencia se queda sin vuelos directos a Islandia
  10. 10 Arranca la atención por las tardes en los hospitales: hasta las 22 horas y en todas las especialidades

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Teulada sigue ganando y es líder de su grupo

El Teulada sigue ganando y es líder de su grupo