Panucci, durante el choque ante el Gandía. J. Zamora
FÚTBOL

El Dénia busca recuperar sus mejores sensaciones en Ontinyent

El Pego visita a un R. Algemesí que ha comenzado muy bien la liga y el Teulada recibe al Catral

J. Zamora

Dénia

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:57

La tercera jornada de la liga en Primera FFCV ofrece un duelo bonito que estará protagonizado por el CDSB Ontinyent y el Dénia. Tendrá lugar el sábado en el campo La Purísima, a las 18 horas, y será arbitrado por Ortiz Pérez. Este choque debe de servir para que la plantilla que entrena José Cabe, recupere sus mejores sensaciones.

Durante la semana el técnico dianense ha trabajado con sus chicos tanto la parte táctica como la psicológica. Después del ejercicio de autocrítica, la plantilla grogueta ha unido esfuerzos para repetir un triunfo como el sumado en Simat.

Todo hace indicar que Cabe modificará su esquema y para ello puede realizar algunos cambios con respecto al once que inició el último encuentro. Jaume, que se retiró lesionado, será baja y el técnico está atento a la evolución de Tomás, en pleno proceso de recuperación.

El Pego viaja a Algemesí para medirse al R. Algemesí este sábado, a las 16:30 horas, con Ibáñez Casanova como árbitro. El equipo rojillo llega con confianza tras la victoria de la pasada jornada ante el Torrente B. Su entrenador, Javi Signes, tiene claro el planteamiento del partido, por lo que no se presumen excesivos cambios en el once.

Por su parte, el Teulada afronta con la moral por las nubes el encuentro que jugará mañana sábado en su feudo, a las 18:30 horas, ante el Catral. Este choque será arbitrado por Marco Moreno.

La formación naranja cuenta por triunfos sus enfrentamientos. Su afición está ilusionada con el buen arranque de su equipo y dará ambiente al partido. El entrenador teuladino, 'Coca', seguirá confiando en sus chicos y puede repetir el mismo once, aunque Moreno podría estar de inicio en el equipo.

