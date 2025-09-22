Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los capitanes del Dénia y el Gandia con el trío arbitral. J. Zamora
FÚTBOL

El CF Gandía supera al CD Dénia en el Diego Mena

El Pego gana al Torrent B por 2 a 0 y el Teulada derrota al At. Jonense por 1 a 3

J. Zamora

Dénia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:03

La segunda jornada en el grupo tercero de Primera FFCV deja el triunfo del CF Gandía ante el CD Dénia. Los de la Safor superaron a los groguets por 0 a 3 en el choque disputado en el campo Diego Mena, con la lluvia y el viento como invitados inesperados durante la primera mitad.

Los locales salieron atenazados ante un rival que se mostró cómodo sobre el terreno de juego. La primera ocasión de gol la tuvo Panucci, pero su remate se estrelló en las piernas del portero visitante. En el minuto 12, el árbitro mando a los equipos a vestuarios. Las rachas de viento impedían que el balón quedase quieto a la hora de las jugadas a balón parado.

A los groguets les costó mucho crear juego. El Gandía, con un Óscar Bertó imperial, se adueñó del centro del campo y de la pelota. En el minuto 35, en un barullo en el área local llegó el 0 a 1, que dejó tocado al equipo que entrena José Cabe. Al descanso se llegó con la ventaja visitante.

En la segunda mitad, pasó la tormenta de lluvia, pero llegó la futbolística. Cabe buscó revulsivos en su banquillo con los cambios, que no dieron resultados. Fueron los visitantes los que marcaron el 0 a 2.

Pudo el Dénia entrar en el partido cuando dispuso de un penalti. Panucci lo lanzó y el portero visitante consiguió rechazar el balón. Supuso un duro golpe anímico para los locales, que se vieron impotentes para poner en aprieto a un rival que aumentó su ventaja al anotar en un rápido contraataque el definitivo 0 a 3.

Por su parte, el Pego venció en su estreno como local al Torrente por 2 a 0 en un partido donde el combinado de Javi Signes mostró una buena imagen. Los dos tantos de la formación rojilla fueron obra de Kevin, que acertó a transformar las dos penas máximas que lanzó.

En el grupo cuarto, el Teulada consiguió un importante triunfo en su visita al feudo del At. Jonense, donde se impuso por 1 a 3. El equipo teuladino remontó el tanto local y, en una gran segunda mitad, los goles de Cambronero, Alejandro y Moreno le dieron una gran victoria.

