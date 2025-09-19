Dénia y Gandía protagonizan el duelo de la jornada en Primera FFCV

J. Zamora Dénia Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:11 Comenta Compartir

La segunda jornada de la liga en Primera FFCV tendrá como gran atractivo el duelo que se disputará este domingo, a las 18 horas, en el campo Diego Mena . Allí se verán las caras dos de los equipos llamados a luchar por el ascenso a la Lliga Comunitat, el Dénia y el Gandía, que ya vencieron en el primer encuentro de la temporada. El choque estará dirigido por el colegiado De La Serna Álvarez.

Tanto groguets como gandienses comparten un mismo objetivo. Quieren regresar cuanto antes a la categoría perdida la pasada campaña. Sus plantillas, de las más potentes del grupo, los colocan entre los firmes candidatos a ocupar los puestos de privilegio.

El Dénia afronta la cita con un extra de confianza tras su solvente triunfo en Simat por 0 a 3 en la jornada inaugural. El equipo de José Cabe confirmó allí las buenas sensaciones dejadas durante la pretemporada. Todo apunta a que el técnico repetirá el once que le dio la victoria, aunque no se descarta la entrada de Panucci, ya más recuperado físicamente.

Enfrente estará un Gandía con la importante baja de Marcos Peña, sancionado. Su entrenador, Alberto Gregori, confía en la experiencia de Iván Giménez, natural de Dénia, para liderar el centro del campo. Su presencia dará un añadido de emoción al choque, en el que el protagonismo se repartirá también en la grada. La directiva local espera una buena respuesta de la afición amarilla y un notable desplazamiento de seguidores blanquiazules dada la cercanía del viaje.

Pego-Torrent B

A la misma hora que en Dénia, el campo Cervantes de Pego acogerá el enfrentamiento entre el conjunto local y el Torrent B, con arbitraje de Castillo López. El equipo de Javi Signes buscará estrenar su casillero de victorias en casa para ofrecer tranquilidad a su afición y encarar con confianza la siguiente jornada.

Jonense-Teulada

En el grupo IV, el Teulada visitará el Nou Pla de Villajoyosa el sábado a las 18 horas para medirse al Atlético Jonense. El partido, que será dirigido por Botella Cereceda, enfrentará a dos recién ascendidos que llegan con bajas sensibles, Meji en los locales y Moha en los visitantes. Ambos están sancionados.