Victoria y liderato para el CD Dénia en el arranque liguero

El arranque de liga en la categoría de Primera FFCV fue muy positivo para los equipos de la Marina Alta. El Dénia venció con claridad en su visita a Simat por 0 a 3. Este triunfo amplio permite a los de José Cabe ser líderes en la primera jornada.

El partido muy pronto se decantó del lado de los groguets con un gol de Zazo cuando apenas se llevaban cinco minutos de juego. Un tanto que concedió tranquilidad a un experimentado equipo que se hizo fuerte en defensa. Pasada la media hora, llegó el 0 a 2 en una jugada desgraciada para los locales que sin querer se marcaron en su propia portería.

En la segunda mitad con un marcador tan claro, el Dénia no dejo que su rival entrase en el partido y, en la recta final, consiguió por mediación de Alejandro Gregorio el 0 a 3. Este chaval de la cantera, que la pasada campaña jugó en el equipo filial, tuvo minutos de calidad aprovechando la oportunidad que Cabe le concedió.

En este mismo grupo, el Pego arrancó un empate a cero en su visita al campo del Valls dels Alcalans. Tras una primera mitad muy competida, el equipo que entrena Javi Signes fue claramente superior a su rival en la segunda parte. Sin embargo, la falta de acierto en el remate provocó que la expedición pegolina regresase a casa con mal sabor de boca, pese a conseguir puntuar. El Pego debió traerse la victoria pero no lo hizo, por lo que se puede señalar que más que sumar un punto, perdió dos.

En el grupo cuarto, el Teulada pudo brindar a su afición un triunfo merecido y trabajado ante el CD Murada, al que derrotó por 1 a 0. Tras unos minutos de nerviosismo, los locales se asentaron sobre el terreno de juego. Los visitantes presionaron la línea de creación teuladina con mucho orden.

El único gol de la tarde llegó en el minuto 37, obra de Rafa Bordes. El tanto fue muy celebrado por la afición local. La intensidad de luego fue creciendo con el paso de los minutos, con un equipo local que supo defender su renta para acabar sumando tres puntos muy importantes.