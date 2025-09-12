El Dénia busca sorprender al Simat en Primera FFCV

J. Zamora Dénia Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:59 Comenta Compartir

La jornada inaugural en la Primera FFCV en el grupo tercero presenta a un Dénia que buscará sorprender en su visita al campo del Simat. Los groguets jugarán el domingo a las 17 horas.

El entrenador dianense, José Cabe, confía plenamente en su plantilla tras la buena pretemporada que ha realizado. Para este encuentro cuenta con la ausencia de Castillo y con un Renzo que sigue con su lesión de larga duración, que arrastra de la pasada campaña.

En este mismo grupo, el Pego jugará como visitante ante el Valls dels Alcalans, equipo que disputa sus partidos en el campo municipal de Real de Montroi. Este choque tendrá lugar el sábado a las 18.30 horas. La formación que entrena Javi Signes espera competir a un buen nivel y tratará de regresar a casa con algún punto.

En el grupo cuarto ha quedado encuadrado el Teulada, que comienza el campeonato recibiendo en su campo Bernando Font al CD Murada. Será el sábado a las 18.30 horas.

Es importante comenzar la liga en esta categoría con un triunfo. Por ello, Juan Ribes 'Coca' ha pedido a sus chicos máxima intensidad y concentración para superar a un rival que no se lo va a poner fácil.