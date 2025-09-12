Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desinfla este sábado: las horas más baratas y más caras para encender los electrodomésticos
Las aras nuevas en el CD Dénia. J. Z.
FÚTBOL

El Dénia busca sorprender al Simat en Primera FFCV

El Pego viaja a Real de Montroi, mientras que el Teulada recibe al CD Murada

J. Zamora

Dénia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:59

La jornada inaugural en la Primera FFCV en el grupo tercero presenta a un Dénia que buscará sorprender en su visita al campo del Simat. Los groguets jugarán el domingo a las 17 horas.

El entrenador dianense, José Cabe, confía plenamente en su plantilla tras la buena pretemporada que ha realizado. Para este encuentro cuenta con la ausencia de Castillo y con un Renzo que sigue con su lesión de larga duración, que arrastra de la pasada campaña.

En este mismo grupo, el Pego jugará como visitante ante el Valls dels Alcalans, equipo que disputa sus partidos en el campo municipal de Real de Montroi. Este choque tendrá lugar el sábado a las 18.30 horas. La formación que entrena Javi Signes espera competir a un buen nivel y tratará de regresar a casa con algún punto.

En el grupo cuarto ha quedado encuadrado el Teulada, que comienza el campeonato recibiendo en su campo Bernando Font al CD Murada. Será el sábado a las 18.30 horas.

Es importante comenzar la liga en esta categoría con un triunfo. Por ello, Juan Ribes 'Coca' ha pedido a sus chicos máxima intensidad y concentración para superar a un rival que no se lo va a poner fácil.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un incendio afecta a una empresa de Albuixech y provoca una gran columna de humo
  2. 2

    El Ayuntamiento reciclará los maceteros de Ribó y los trasladará a las colonias de gatos
  3. 3 Arrestado por apuñalar a dos hombres en Mislata en dos noches consecutivas
  4. 4 La hija de José Luis Gil da la última hora del estado de salud del actor: «Ya nada es igual, los médicos fueron demoledores»
  5. 5

    La ruta gastronómica de Carlos Herrera por la Comunitat
  6. 6

    El inicio de curso en la Comunitat empieza con 3.600 bajas de profesores
  7. 7

    Mazón pone fecha a la remodelación de su Consell: el 5 de noviembre, el día después de la salida de Gan Pampols
  8. 8 Ed Sheeran y Suede se apuntan al Roig Arena
  9. 9

    Las nuevas multas en Valencia: hasta 3.000 euros por comer en monumentos u orinar y 1.500 por pegar carteles en farolas
  10. 10

    Valencia amplía la ayuda del cheque-bebé a 400 euros por familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Dénia busca sorprender al Simat en Primera FFCV

El Dénia busca sorprender al Simat en Primera FFCV