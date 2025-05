El Verger limpia dos pozos para mejorar hasta un 30% la captación de agua

R. D. El Verger Miércoles, 14 de mayo 2025, 18:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Verger ha procedido a realizar tareas de limpieza en dos de sus pozos principales, el del Boticari y Pelús. Esta actuación, llevada a cabo por la empresa concesionaria Global Omnium, permitirá mejorar la captación de agua hasta un 30%, según han indicado fuentes municipales.

Los trabajos han consistido en la aplicación de la técnica del raspado de la camisa de los pozos, mediante el uso de aire a presión y ácidos, con el objetivo de mejorar la eficiencia en la captación de agua a través de los filtros de las perforaciones. Esta actuación forma parte de una estrategia de mantenimiento continuado que permite optimizar el rendimiento de las infraestructuras hidráulicas municipales.

Como resultado de esta intervención, se prevé una mejora importante en la capacidad de captación de los pozos. Así se contribuirá a garantizar un suministro más estable en periodos de escasez.

El alcalde de El Verger, Basili Salor, ha remarcado que «hace falta que estemos preparados para un futuro lleno de incertidumbres». En ese sentido, ha recordado que «el verano pasado sufrimos una sequía devastadora y el hecho de que este año no haya sido así no nos garantiza que no se pueda volver a repetir». Por ese motivo, desde el ayuntamiento «apostamos por el mantenimiento y la reparación constante, para minimizar los impactos del cambio climático».

Por su parte, el edil de Obras y Servicios, Juan Chover, ha insistido en han aprendido la lección. «Por eso queremos estar preparados para épocas de escasez, a pesar de saber que estos fenómenos son cada vez más imprevisibles», ha reconocido el concejal.