Aumentar la coordinación entre municipios y los avisos a la ciudadanía. Clave en la respuesta a las emergencias en la Marina Alta

El planeta nos ha ido dando señales en los últimos años. Pandemias, devastadores incendios, mortales riadas, y hasta apagones por causas desconocidas. Los gobiernos centrales son los organismos con el músculo y recursos necesarios para aportar soluciones ante estos desafíos, pero nada de ello puede ser posible sin las administraciones que más cerca están de los ciudadanos: los ayuntamientos.

TodoAlicante, como parte de su proyecto 'Alicante somos +', ha celebrado este pasado miércoles en Dénia un foro que no podría estar de mayor actualidad, y que ha versado sobre la gestión y prevención de las emergencias en la Marina Alta. El acto celebrado en el Club Náutico de Dénia ha estado dividido en dos mesas, una con representantes políticos y la otra con expertos del ámbito académico y empresarial.

La primera de ellas ha dado voz a cuatro primeros ediles de Ondara, José Ramiro; Pedreguer, Sergi Ferrús; Teulada-Moraira, Raúl Llobell y El Verger, Basili Salort, y a un quinto cuya competencia es la Seguridad Ciudadana. Este último ha sido el concejal dianense Javier Scotto, quien ha iniciado su intervención hablando de la experiencia vivida en su municipio durante el reciente apagón. Sin bien no se trata de una catástrofe natural -leitmotiv del foro- la respuesta y el operativo municipal no fueron de menor trascendencia.

Scotto ha reconocido que la falta de medios para comunicarse, debido al corte de suministro, fue el principal reto al que tuvo que enfrentarse el operativo de respuesta. Particularidades como esta, intrínseca a cada catástrofe, obligan a que los planes de emergencia municipales deben estar «en constante actualización para incorporar los últimos avances tecnológicos, así como adaptarse a causas sobrevenidas».

Como cada emergencia es distinta, todas ellas requieren de un plan específico, ya sea para movimientos sísmicos, inundaciones, incendios… No obstante, por encima de todos ellos debe haber uno a modo de «paraguas» que permita «no dejar nada a la improvisación» en caso de no contar con uno particular para, por poner un ejemplo reciente, un apagón masivo.

Colaboración supramunicipal

La de actualizar los planes de emergencia no es la única consideración que se ha puesto sobre la mesa. También se ha hablado de la necesidad de elaborar protocolos de emergencia de carácter supramunicipal, y que permitan preparar una propuesta coordinada entre varios ayuntamientos. Bien conocido es el entendimiento y unidad entre los consistorios de la comarca costera más al norte de Alicante, algo que ha quedado demostrado con el consenso de todos los ponentes respecto a esta reivindicación.

El alcalde de El Verger, Basili Salort, ha planteado la idea de elaborar planes específicamente circunscritos al ámbito de un accidente geográfico, y que pueda ofrecer una respuesta coordinada. Por ejemplo, de aquellos municipios que comparten territorio con el parque natural del Montgó, con una rambla de agua, o incluso con una falla geológica. Para Salort, esa coordinación también debe ir de la mano de la solidaridad, traducida en la cesión de efectivos (policías, protección civil…) de los municipios que cuentan con estos recursos propios a aquellos que no los tienen.

Pensando en las localidades con menos recursos, el primer edil de Ondara, José Ramiro, ha incidido en las limitaciones de sus ayuntamientos, las cuales resultan insalvables si no se cuenta con la asistencia de la Generalitat Valenciana. «Hay responsabilidades que no deberían recaer en las alcaldías. La respuesta debería venir de arriba hacia abajo; echo de menos una visión más supramunicipal en la Administración».

Hablando de entes supramunicipales, el alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús, ha puesto en valor en papel de la Mancomunitat de la Marina Alta (Macma), entre cuyas competencias se encuentra la Protección Civil y la Seguridad. Eso al menos sobre el papel, y es que la medida está pendiente de desarrollar, por lo que Ferrús ha propuesto que se ponga fin a esta tarea pendiente y se articule un cuerpo de Protección Civil mancomunado.

El alcalde de Teulada-Moraira, Raúl Llobell, ha introducido otro elemento en esta ecuación: la ciudadanía. «La gente de a pie debe saber cómo responder a una catástrofe, y es que la mayoría solo se informa cuando esta ocurre y ya es demasiado tarde. El reto también es para los ayuntamientos, que debemos aprender a comunicar estos planes y protocolos»; entre ellos el de inundaciones, el cual se ha implantado en Teulada-Moraira antes que en ningún municipio de la comarca.

¿Cómo mejorar la comunicación de esta relevante información a la ciudadanía? Según el primer edil de El Verger, haciendo «mucha pedagogía», lo cual implica transmitir de manera «simplificada y entendible» el contenido de los planes de contingencia a todos los vecinos.