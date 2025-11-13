El Verger baja la tasa de la basura a 118 euros pero eleva a 535 la de los apartamentos turísticos La medida sale adelante en el pleno con el voto a favor del equipo de gobierno y la abstención de PP y Vox

El pleno de El Verger ha aprobado una modificación de la tasa de la basura para el ejercicio de 2026. Mientras que reduce los recibos de las viviendas de forma generalizada, que pasarán de los 123 euros anuales que se pagaban hasta ahora a 118,08 euros, no ocurre lo mismo con los apartamentos turísticos, que deberán abonar una cuota de 535,39 euros. Esta medida ha salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno, conformado por Compromís y PSPV. Los dos partidos de la oposición, PP y Vox, se han abstenido.

Desde el equipo de gobierno han subrayado que esta aprobación supone una reducción del recibo para la población. Según han explicado, esta rebaja ha sido posible gracias al ajuste en la categoría de los apartamentos turísticos, que dejan de estar incluidos dentro del epígrafe de vivienda para pasar a tener su propio apartado y, por lo tanto, su cuota específica.

En ese sentido, han remarcado que esta modificación permite equiparar la tasa al uso real de los inmuebles y a su incidencia sobre el servicio de recogida y gestión de residuos, «estableciendo una distribución más justa y proporcional de la carga fiscal».

El ejecutivo local ha destacado que el objetivo de esta medida es mantener un equilibrio entre la sostenibilidad económica del servicio y la protección de la economía doméstica, especialmente en un contexto de aumento generalizado de precios y costes energéticos. «Rebajar la tasa, en un momento donde todo sube, es una muestra clara de nuestro compromiso con una gestión responsable y próxima a la ciudadanía», han insistido desde el Ayuntamiento de El Verger.

Además, desde la Concejalía de Hacienda han incidido en que el municipio continuará siendo uno de los más económicos de la comarca de la Marina en cuanto a la tasa de basura, sin comprometer la calidad ni la frecuencia del servicio. «Hemos querido premiar el comportamiento responsable de los vecinos y vecinas, que cada vez reciclan más y mejor, a la vez que damos un paso adelante en la diferenciación de los usos turísticos y residenciales», han añadido.

Con esta rebaja, el consistorio quiere reafirmar su apuesta por una gestión municipal «eficiente, transparente y comprometida con el bienestar de la ciudadanía». De esta forma, se consolida como «un referente en la gestión de residuos y en la responsabilidad financiera dentro de la Marina Alta», ha señalado el equipo de gobierno.