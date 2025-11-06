Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El Ayuntamiento de El Verger. LP

El Verger anula las sanciones a parcelas agrícolas sin limpiar para apoyar a los pequeños agricultores

El Ayuntamiento remarca que esta decisión no implica una relajación en el cumplimiento de las normas, puesto que la ordenanza municipal continuará vigente

R. D.

El Verger

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:12

El Ayuntamiento del Verger ha decidido dejar sin efecto las sanciones impuestas durante el pasado verano por el incumplimiento de limpieza de parcelas agrícolas, una medida que se adoptó inicialmente para prevenir el riesgo de incendios en época estival. Esta nueva decisión, tomada de oficio por el consistorio, tiene como objetivo apoyar los pequeños y jóvenes agricultores del municipio, muchos de los cuales se han visto afectados por multas de hasta 800 euros.

El teniente de alcalde del Verger y edil de Agricultura, Juan Chover, ha explicado que la medida «no responde a ningún afán recaudatorio, sino a un ejercicio de seguridad y prevención de incendios para evitar desgracias futuras hacia nuestros vecinos, y la proliferación de plagas». Según ha apuntado el concejal, «sabemos que la mayoría de propietarios no actuaron con mala intención y, aunque la normativa es clara, el ayuntamiento quiere tender la mano a aquellos que mantienen viva nuestra agricultura local».

Por ese motivo van a anular esas multas. Así «damos margen para que el importe de las sanciones se inviertan en la limpieza efectiva de dichas parcelas», ha subrayado el regidor.

El consistorio ha remarcado que esta decisión no implica una relajación en el cumplimiento de las normas, puesto que la ordenanza municipal continuará vigente y se mantendrán las inspecciones preventivas. «Las normas están para cumplirlas y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, pero también es cierto que un ayuntamiento no puede ser ajeno a la realidad social de su pueblo», ha destacado Chover.

Con esta medida, el Consistorio de El Verger procederá a anular las sanciones pendientes y devolverá las cantidades abonadas a los vecinos que ya hayan efectuado el pago. «El objetivo no es sancionar ni recaudar, sino concienciar. Queremos un Verger más limpio y seguro, pero también más justo y más humano», ha concluido el teniente de alcalde.

