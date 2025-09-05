Los vecinos de la Plana de Xàbia cuentan con una nueva vía de evacuación para emergencias El Ayuntamiento alcanza un acuerdo con los propietarios del terreno ya el camino está cerrado | Los residentes remarcan que era una «necesidad» que llevaban 11 años reclamando porque «esto es una ratonera»

Los vecinos de la Plana de Xàbia cuentan con una nueva vía de evacuación para emergencias. El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaboración con la familia Arbona para habilitar, en caso de emergencia, el camino que conecta la calle Penáguila con la carretera de San Antonio, según han anunciado este viernes fuentes municipales, que han calificado este vial como «estratégico».

Se trata de un paso largamente reivindicado por los vecinos de la zona, que han participado activamente para alcanzar este acuerdo. Si bien el Plan Municipal contra Incendios marca este itinerario como una vía prioritaria de evacuación, hasta ahora no se podía utilizar para esos fines, ya que se encontraba en una propiedad privada y permanecía cerrado. A partir de ahora y gracias al acuerdo alcanzado, se podrá recurrir a este camino en situaciones de riesgo.

El convenio recoge que se instalarán dos puertas de acceso que, en caso de emergencia, se podrán abrir o cerrar. Esta apertura y cierre estará controlada por la Policía Local, Protección Civil y otros servicios autorizados. De esta forma se podrá actuar de una manera rápida en caso de necesidad y garantizar así una respuesta ágil. También está previsto habilitar pasos peatonales en los laterales del camino.

Desde el consistorio han señalado que este convenio supone «un paso más en la mejora de la prevención y la capacidad de respuesta ante emergencias, en particular frente al riesgo de incendios forestales». Además, han puesto en valor que este logro es fruto de la colaboración público-privada y la implicación de la ciudadanía, que aúnan esfuerzos en la protección del territorio.

Susana Ern, presidenta de los vecinos de la Plana de San Jerónimo, ha remarcado que las personas que viven en la zona están contentas por este logro ya que era una «necesidad» que llevaban 11 años reclamando. Según ha señalado, les hacía falta esta vía de evacuación para poder salir en caso de incendio o de alguna emergencia porque «esto es una ratonera». También ha puesto de relieve que es más fácil circular por este vial que por la cuesta de San Antonio.

Asimismo, Ern ha incidido en que hace más de una décadas se les prometió, tras el devastador incendio en el Montgó de septiembre de 2014 que arrasó 444 hectáreas entre Xàbia y Dénia. La junta directiva de la asociación reactivó esta cuestión y hace casi dos años se lo propuso al gobierno local.

El trabajo ha sido arduo. A través de uno de los vecinos, el consistorio se pudo poner en contacto con los dueños del camino, que se encuentra en una propiedad privada que pertenece a varios hermanos. Gracias a la buena predisposición de todas las partes y tras meses de negociación y burocracia, por fin se ha rubricado el convenio que «tanto tiempo llevábamos esperando», ha apostillado la presidenta de la asociación vecinal.