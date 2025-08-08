Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Continúan cerradas las playas de Alboraia afectadas por contaminación fecal
Momento del rescate realizado por la Unidad de Vigilancia Marítima. LP

La Unidad de Vigilancia Marítima de Calpe rascata a una pareja de turistas en el Peñón de Ifach

Es la segunda actuación de auxilio en esta semana que realizan los agentes

B. G.

Calpe

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:19

La Unidad de Vigilancia e intervención Marítima de Calp ha realizado esta viernes un nuevo rescate en la zona del Peñón de Ifach. Se trata de una pareja de turistas que practicaba pádel surf en la zona. Uno de ellos fue arrastrado por una ola contra las rocas y resultó herido y sin posibilidad de abandonar el lugar por sus propios medios.

Los agentes que patrullaban por la zona han acudido a su auxilio. Uno de ellos se ha lanzado al mar para rescatar a los dos bañistas y llevarlos hasta la embarcación, mientras el otro agente se ha quedado controlando la embarcación por tratarse de una zona rocosa.

La turista accidentada presentaba contusiones en las piernas por la colisión con las rocas.

Se trata del segundo rescate en lo que va de semana de la Unidad de Vigilancia Marítima. El pasado miércoles, ya auxiliaron a otro hombre que cayó en el mar mientras intentaba acceder a una cala en la misma zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 José María Ángel, ingresado tras un intento de suicidio
  2. 2 El municipio a 20 minutos en coche de Valencia que ha disparado su precio del alquiler en apenas un año
  3. 3 Aemet anuncia probables chubascos acompañados de tormenta el fin de semana en la Comunitat y señala las zonas donde caerán
  4. 4 Esta es la ubicación del nuevo radar de tramo que ha instalado la DGT en Valencia
  5. 5 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  6. 6

    848.000 euros, el dinero que ganó José María Ángel con su presunto título falso
  7. 7

    Baño incontrolado en el lago del Ágora de Valencia
  8. 8 El cardenal Cañizares, hospitalizado por su delicado estado de salud
  9. 9 Unas 20 personas se quedan atrapadas en el interior del metro de Valencia por una avería
  10. 10 El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Unidad de Vigilancia Marítima de Calpe rascata a una pareja de turistas en el Peñón de Ifach

La Unidad de Vigilancia Marítima de Calpe rascata a una pareja de turistas en el Peñón de Ifach