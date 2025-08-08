La Unidad de Vigilancia Marítima de Calpe rascata a una pareja de turistas en el Peñón de Ifach Es la segunda actuación de auxilio en esta semana que realizan los agentes

La Unidad de Vigilancia e intervención Marítima de Calp ha realizado esta viernes un nuevo rescate en la zona del Peñón de Ifach. Se trata de una pareja de turistas que practicaba pádel surf en la zona. Uno de ellos fue arrastrado por una ola contra las rocas y resultó herido y sin posibilidad de abandonar el lugar por sus propios medios.

Los agentes que patrullaban por la zona han acudido a su auxilio. Uno de ellos se ha lanzado al mar para rescatar a los dos bañistas y llevarlos hasta la embarcación, mientras el otro agente se ha quedado controlando la embarcación por tratarse de una zona rocosa.

La turista accidentada presentaba contusiones en las piernas por la colisión con las rocas.

Se trata del segundo rescate en lo que va de semana de la Unidad de Vigilancia Marítima. El pasado miércoles, ya auxiliaron a otro hombre que cayó en el mar mientras intentaba acceder a una cala en la misma zona.