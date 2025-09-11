Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Visitantes en la edición del año pasado. Tino Calvo

Turisme Comunitat Valenciana destina 200.000 euros para apoyar el festival gastronómico D*na

El organismo de la Generalitat firma un convenio con la Fundación Dénia Ciutat Creativa con el objetivo de consolidar el evento como foco de encuentro de toda la cadena de valor del producto gastronómico

R. X.

Dénia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:48

El Pleno del Consell ha autorizado la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana para la realización del plan de promoción de la gastronomía de esta localidad y de la Comunitat Valenciana durante 2025.

Mediante este acuerdo, Turisme Comunitat Valenciana destina 200.000 euros para que la Fundación Dénia Ciutat Creativa de la Gastronomía de la Comunitat Valenciana lleve a cabo las actuaciones que comprenden su plan de promoción de la gastronomía.

La principal iniciativa es la organización del D*na Festival 2025, que está previsto que se celebre el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Se trata de un encuentro de profesionales de toda la cadena de valor del producto gastronómico que rinden tributo a la cocina autóctona y de proximidad. Combina la tradición con la innovación, a través de talleres, showcookings y diferentes actividades.

El D*na Festival 2025 pretende posicionar la marca 'Dénia, Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco' y la marca gastronómica de la Comunitat Valenciana 'L'Exquisit Mediterrani' como referentes de la gastronomía a nivel nacional.

Otro de los objetivos del acuerdo es consolidar el festival como foco de encuentro de toda la cadena de valor del producto gastronómico, además de ser un ejemplo de turismo gastronómico sostenible y vehículo de promoción de la cultura mediterránea valenciana.

