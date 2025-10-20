Triunfo solvente del Dénia en su visita a La Font

J. Zamora Dénia Lunes, 20 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

La competición en la Primera FFCV se reanudó con una clara victoria del CD Dénia en su visita al campo de La Font. Los groguets vencieron con solvencia por 0 a 3.

Los dianenses salieron con mucha intensidad y en una jugada ensayada consiguieron adelantarse con un gol de Panucci. El tanto dio mucha tranquilidad al equipo de José Cabe, que en el minuto 23 consiguió el 0 a 2 con un buen cabezazo de Aquino. Con esta desventaja, los locales se vieron superados por un rival que fue mejor.

Tras el descanso, llegó la doble amarilla para Elián. El Dénia no acusó la inferioridad numérica y siguió mandando en el juego. El gol de Óscar sentenció el triunfo dianense, que volvió a recuperar sensaciones.

Por su parte, el Pego CF compitió a un gran nivel ante el líder del grupo, el CF Gandía, en un partido que acabó con 1 a 1. Se adelantó pronto el marcador con un gol de Cabanilles. Un tanto que puso nervioso al equipo local, que no encontró la fórmula para romper el sistema defensivo pegolino.

En la segunda mitad, tras algunas dudas locales, el Pego CF mantuvo su intensidad y seriedad. Con el paso de los minutos, los blanquiazules tomaron la posesión del balón y, con balones cruzados, intentaron poner el empate.

Fue tras un rechace de Vaello cuando Álvaro acertó en batir la portería visitante, empatando el choque. La formación de Javi Signes siguió trabajando con orden y consiguió sacar un punto de un feudo tan complicado como es el estadio Guillermo Olagüe.

En el grupo cuarto, el FB Teulada cosechó la segunda derrota como local al caer ante el Santa Pola por 0 a 1. Este tropiezo le hace retroceder puestos en la clasificación.