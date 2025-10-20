Empates para Jávea y la UD Calpe lejos de casa

J. Zamora Xàbia Lunes, 20 de octubre 2025, 18:28 Comenta Compartir

La Lliga Comunitat dejó una jornada de empates para los dos equipos de la Marina Alta, que terminaron sus respectivos encuentros lejos de casa con 1 a 1. Tanto el Jávea como la UD Calpe firmaron igualadas en partidos muy distintos en su desarrollo, pero con un denominador común: la sensación de que pudieron lograr más.

En Redován, el Jávea sumó un punto que supo a poco. Los locales comenzaron mejor posicionados y se adelantaron en el marcador tras los primeros compases del partido. La reacción del conjunto de Julio Ivorra fue inmediata. Los rojiblancos ganaron control en el centro del campo y al filo del descanso Maxi logró el empate.

En la segunda mitad, el Jávea llevó el peso del juego. Dominó la posesión y generó varias llegadas claras, pero la falta de acierto de cara a portería evitó la remontada. El empate final dejó cierto sabor amargo, aunque el punto permite al conjunto de Ivorra mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Por su parte, la UD Calpe vivió un desenlace cruel en su visita al campo del Thader, donde vio escapar su primera victoria de la temporada en el minuto 90, cuando los locales lograron las tablas. El equipo de Toni González completó un gran encuentro en Rojales, mostrando intensidad y solidez defensiva, lo que incomodó mucho al rival. El tanto calpino fue obra de Xavi, que atraviesa un gran momento de forma y se ha convertido en una de las piezas clave del equipo.

Pese al empate, González se mostró muy satisfecho con el rendimiento de sus jugadores, valorando la evolución que está mostrando el equipo jornada tras jornada. El técnico calpino confía plenamente en este grupo joven y con proyección, convencido de que el margen de mejora es alto y que los resultados positivos llegarán pronto.

Estos dos empates dejan sensaciones diferentes. El Jávea mantiene su posición entre los mejores del grupo, mientras que el Calpe sigue sumando argumentos para creer en su crecimiento competitivo en la Lliga Comunitat.