Toni Pérez arropa al PP de Dénia en su tradicional cena de Navidad El presidente provincial de los populares destaca que la labor que están llevando a cabo desde la oposición «está siendo encomiable»

El PP de Dénia celebró el pasado viernes su tradicional cena de Navidad. Al acto, celebrado en el Restaurante Balandros del Real Club Náutico de Dénia, acudieron más de un centenar de afiliados y simpatizantes. Uno de los participantes fue Toni Pérez, el presidente provincial, que acudió a arropar a los populares de la capital de la Marina Alta.

Una vez finalizada la cena, tanto Toni Pérez, como la presidenta de la gestora del Partido Popular de Dénia, Pepa Font, dirigieron unas palabras a los asistentes. Les agradecieron su presencia y su compromiso con el proyecto de esta formación política. Font destacó que «este es un proyecto donde todos somos importantes». Recalcó que «todos somos necesarios para llevar adelante el cambio que necesita la ciudad». Según remarcó la líder de los populares dianenses, la ciudad está «paralizada por la incompetencia de un equipo de gobierno que ya está acomodado después de 10 años y ahora únicamente se deja llevar.»

Por su parte, Toni Pérez inició su discurso transmitiendo un mensaje del nuevo presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a todos los afiliados y simpatizantes del PP de Dénia. Quería felicitarles por el trabajo que se estaban realizando.

Además, el presidente provincial alabó la labor del PP local. Según dijo, está llevando a cabo «un trabajo desde la oposición, que está siendo encomiable, y con Pepa Font a la cabeza, un grupo de concejales preparados cada vez más y mejor, y un equipo de afiliados en crecimiento, demuestran que el cambio en Dénia es necesario y la gente se está dando cuenta de que la única opción posible para ello, es el Partido Popular».

Una vez finalizados los discursos, se realizó el tradicional brindis navideño entre los asistentes.