El PP de Dénia augura que el Bosc de Diana no está terminado antes de 4 años Los populares acusan al gobierno local de perder esta nueva infraestructura y los fondos europeos asignados por su «inoperancia y falta de diligencia»

El Partido Popular de Dénia augura que el nuevo proyecto para convertir el Bosc de Diana en el futuro pulmón de la ciudad no estará terminado antes de cuatro años. El PP ha acusado este martes al gobierno local de PSPV y Compromís de perder esta nueva infraestructura y los fondos europeos asignados por su «inoperancia y falta de diligencia». Esta es la respuesta de la portavoz del grupo municipal, Pepa Font, y del edil Juan Carlos Signes ante el anuncio hecho por el ejecutivo local en septiembre en el que reconocía que el recurso de una promotora les obligaba a aplazar la ejecución de esta propuesta.

En su comparecencia, los populares han puesto de relieve que esa paralización vuelve a dejar en evidencia al equipo de gobierno. Según han recalcado, ese anuncio y la consiguiente pérdida de los más de 2 millones de euros, alegando el recurso de una empresa, «escondía la imposibilidad de ejecución antes de la finalización del segundo trimestre de 2026, como marca la normativa europea de los Fondos Next Generation».

Pepa Font ha insistido en que este proyecto, que «inicia su tramitación en 2021, cae cuatro años después por la inacción del Ayuntamiento y del departamento de obras que dirige Maria Josep Ripoll, sin ni siquiera haber estado adjudicado para su ejecución». Según ha dicho, en este caso ha ocurrido lo mismo que sucedió con la segunda residencia, ya que «alargan los plazos hasta que se les retiran los fondos porque es imposible su ejecución en tiempo y forma».

Ante esta situación, la portavoz del PP ha recordado que el Bosc de Diana es el futuro pulmón de la ciudad, «un punto neurálgico para los ciudadanos, y que ahora sin fondos Next Generation, veremos cuándo se realiza. En ese sentido, Font ha señalado que «es increíble que en julio de 2025 anuncien el inicio de la adjudicación para su ejecución, con una duración de 20 meses, excedida por mucho del plazo que marca Europa, antes del fin del segundo semestre de 2026».

Asimismo, ha hecho hincapié en que «la tramitación sale viciada desde su origen, ya que ni existe un Plan Especial, ni informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni informes de inundabilidad, todos requisitos aprobados por la propia Ripoll en el Plan General Estructural en el año 2023». Con la tramitación de un plan especial, la solicitud de informes pertinentes y la adjudicación para su ejecución, el PP estima que el proyecto no estará acabado antes de cuatro años.

Por su parte, Juan Carlos Signes se ha preguntado «a qué se dedica este equipo de gobierno» y si «nadie comprueba los plazos para ejecutar las obras y los coteja con los plazos de las subvenciones». El edil también quiere saber si «Compromís no tiene nada que decir al respecto y traga con todo lo que le dice el PSPV».

Para finalizar, el concejal ha avanzado que su partido ha pedido acceso al expediente de la Vía Verde. «Nos tememos, vistos los antecedentes, que volveremos a tener problemas en este proyecto, porque ha sido improvisado al perder la posibilidad de realizar el Bosc de Diana», ha subrayado Signes, y ha añadido que «convertir una zona natural para el paseo en una carretera asfaltada para que puedan circular bicicletas eléctricas y patinetes es un auténtico despropósito».