El recurso de una promotora obliga a Dénia a aplazar la ejecución del Bosc de Diana La edil de Territorio explica que el motivo aducido por la empresa es que aún no está aprobado el Plan Especial de esa zona | El Ayuntamiento solicita al Ministerio que los dos millones de los fondos Next Generation se destinen a la Vía Verde y a otros proyectos

R. González/R. D. Dénia Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:00

El proyecto del futuro parque del Bosc de Diana presentado en marzo por el equipo de gobierno de Dénia se ha topado con un muro, según han reconocido este miércoles desde el consistorio. El recurso de una promotora obliga al Ayuntamiento a aplazar la ejecución de esta propuesta para convertir ese espacio en un pulmón verde para la ciudad. Este varapalo ha ocurrido porque aún no está redactado ni aprobado el Plan Especial de ordenación urbanística de la zona, que es el motivo aducido por la empresa.

Fuentes municipales han remarcado que se trata de una paralización provisional hasta que esté aprobado el Plan Especial que tiene que desarrollar el planeamiento de la zona, según está previsto en el Plan General Estructural (PGE). Según han estimado este proceso puede durar unos seis meses.

El parque del Bosque de Diana cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros. De esa cantidad, dos millones provienen de fondos europeos Next Generation, enmarcados dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, un dinero que ya no llegará a ese destino.

La edil de Territorio, Maria Josep Ripoll, ha señalado que esperan que el Plan Especial esté terminado «para marzo o abril del 2025». De manera que mientras llega ese momento, «aprovecharemos para buscar nueva financiación europea para el Bosc de Diana y nos presentaremos a la próxima convocatoria de los Planos EDIL (Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales, financiados con fondos FEDER 21-27), a los que ya podemos optar gracias a tener aprobado el documento de la Agenda Urbana 2030», ha añadido.

Ripoll ha reconocido que «la financiación europea y sus plazos, efectivamente nos llevaron a priorizar la redacción y licitación de la ejecución del Bosc de Diana». Este aspecto lo ha aprovechado una promotora, que también ha llevado a los tribunales el PGE, para presentar un recurso. «Así que tenemos que paralizar durante unos meses el Bosque de Diana hasta que tengamos el Plan Especial», lo que, como ha admitido la edil, supone «un jarro de agua fría» para las aspiraciones del ejecutivo local.

El PP denuncia la «incapacidad y nefasta gestión» de Ripoll El Partido Popular de Dénia, tras conocerse lo sucedido con el proyecto del Bosc de Diana, ha arremetido con la edil de Territorio, Maria Josep Ripoll. En un comunicado, ha denunciado «la incapacidad y falta de rigor» de la regidora y portavoz socialista, «que vuelve a poner en riesgo el futuro de nuestra ciudad con su nefasta gestión». Desde el PP han recordado que este varapalo se suma a los casi 10 millones de euros perdidos de los fondos europeos que estaban concedidos para la construcción de la segunda residencia y centro de día para mayores. Según ha recalcado, la paralización del proyecto para crear el gran pulmón verde prometido a la ciudadanía se ha convertido en otro «fiasco histórico». Para los populares resulta «intolerable» que siga al frente de áreas tan decisivas alguien «con este historial de errores, proyectos fallidos y pérdidas millonarias». En ese sentido, han subrayado que «Ripoll ha costado a la ciudad más de 12 millones en oportunidades perdidas y proyectos mal gestionados». Por ello, han exigido responsabilidades políticas inmediatas y que el equipo de gobierno explique a la población cómo piensa recuperar el dinero perdido por Ripoll.

No obstante, la responsable de Territorio se ha mostrado «convencida que este proyecto empezará a hacerse realidad en esta legislatura». Además, la edil ha remarcado que «con el Plan Especial lo que sí que podremos es ampliar el proyecto e incluir la ejecución, en un terreno adyacente, de un parque urbano inundable como sistema de gestión de las aguas pluviales».

En cuanto al dinero de los fondos Next Generation, el Ayuntamiento de Dénia ha solicitado al ministerio la «reubicación» en otros proyectos relacionados con la promoción de la sostenibilidad. El consistorio plantea que se destinen, entre otras actuaciones, a la adecuación de la Vía Verde.