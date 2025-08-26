Teulada repartirá gratis 830 kilos de uva moscatel para reconocer el valor de este producto local Esta acción promocional tendrá lugar el miércoles y el viernes, coincidiendo con el mercado semanal que se celebra en la localidad y en el núcleo de Moraira

R. D. Teulada Martes, 26 de agosto 2025, 18:01

El Ayuntamiento de Teulada, en colaboración con la Associació d'Agricultors de Raïm de Moscatel, pone en marcha una particular acción de promoción de la uva moscatel de Alejandría durante el mes de agosto, época de la campaña de recolección. Mañana miércoles en Teulada y el viernes 29 en Moraira, ambos días en la localización en la que se da lugar el mercado semanal, se repartirán bolsas de uva moscatel limpia y preparada para su consumo. En total se distribuirán de forma gratuita 830 kilos de uva, contribuyendo así a dar a conocer y poner en valor este producto emblemático del municipio.

Las bolsas de uva, procedente de las cosechas de los miembros de la asociación, se entregarán en envases de papel, con el logo de la asociación y del Ayuntamiento, reafirmando la apuesta por la sostenibilidad y evitando el uso de plásticos contaminantes. El reparto se llevará a cabo a partir de las nueve de la mañana hasta fin de existencias. El consistorio destina a esta acción una inversión total de 2.996,73 euros. De ese dinero, 2.739 euros corresponden a la uva y el resto a bolsas y etiquetas.

El concejal de Agricultura, José Antonio Bisquert, ha señalado que «la uva moscatel es más que un cultivo, es una seña de identidad de Teulada Moraira». Por ello, «con este reparto no solo acercamos un producto de máxima calidad a la gente, sino que también reivindicamos el esfuerzo de quienes trabajan la tierra día tras día, los agricultores».

Por su parte, el alcalde, Raúl Llobell, ha subrayado que «el moscatel es historia, tradición y futuro para Teulada Moraira». También ha incidido en que con esta iniciativa «queremos que vecinos y visitantes reconozcan el valor de nuestra agricultura, apoyando a los agricultores y situando a nuestro municipio en el lugar que merece dentro de la cultura gastronómica».

Así pues, con esta acción, Teulada Moraira sigue promoviendo el consumo de este producto único. Al mismo tiempo, da apoyo a los agricultores locales que lo cultivan, a los que considera un elemento fundamental para que esta tradición perdure en el municipio.

