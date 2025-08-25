El Sonafilm revive la energía del cine de los 80 en el concierto de clausura en Ondara La séptima edición culmina con la actuación de la Universal Symphony Orchestra y con la presencia internacional del compositor Vince DiCola y el cantante Jadel

R. D. Ondara Lunes, 25 de agosto 2025, 20:50 Comenta Compartir

La plaza de toros de Ondara vibró el pasado sábado con la culminación de la séptima edición del Sonafilm. El último concierto de este gran festival revivió la energía del cine de los 80 de la mano de la Universal Symphony Orchestra y con la presencia internacional del compositor Vince DiCola y el cantante Jadel

La expectación después de tantas semanas de espera estaba garantizada, así como las ganas de disfrutar del espectáculo mayúsculo de la música para cine que encarna el Sonafilm, un festival que ha superado con creces la consolidación, según la responsable de Turismo de Ondara, Raquel Mengual. En cuanto a la valoración del gran concierto de clausura, reunió más de un millar de personas para disfrutar de la magia de las grandes bandas sonoras del cine de acción de los ochenta.

Y es que un año más, la música y el cine se hermanaron al recinto ondarense para acoger el concierto final del VII Sonafilm, el Festival de Música para Cine Marina Alta. Se trataba de una edición muy especial, puesto que la orquesta residente del Sonafilm, la Universal Symphony Orchestra contaba por primera vez con con la presencia internacional del compositor estadounidense Vince DiCola, quie tocó en vivo sus obras capitales acompañado por el popular cantante canario Jadel, conocido por su participación en numerosos concursos de talentos nacionales.

Ampliar Vince DiCola (derecha) sobre el escenario. Gaby&Co Photography

Un repertorio que se ejecutó magistralmente para reivindicar el legado genérico y estilístico de las grandes composiciones populares de los años 80 que justo ahora cumplen cuatro décadas, como la gran banda sonora de Rocky IV, cuyos temas sonaron desde el teclado de Vince DiCola sobre un escenario donde el intérprete Jadel entonó las grandes canciones de este compositor de Hollywood, coreadas por el entusiasta público que conocía estos populares éxitos.

Dirigida por José Martínez Colomina, la Universal Symphony Orchestra brilló con luz propia sobre un escenario, donde hubo un total de 75 artistas simultáneos entre músicos y cantantes. La séptima edición del festival culminó así con un gran espectáculo sinfónico que hizo las delicias de los asistentes. En este sentido, '80 y Acción!' propuso un recorrido musical por los títulos más míticos de la década, con partituras que ya formen parte de la memoria colectiva. El programa incluyó, además, las canciones de Conan, Regreso al futuro, Depredador, The Goonies o First Blood, entre otros.

Fue un broche de oro de lujo y magistralmente ejecutado sobre el que la edil de Turismo ha querido destacar la gran colaboración de los patrocinadores que han actuado de mecenas del espectáculo. En este sentido, Mengual ha aludido al gran esfuerzo de la organización y el Ayuntamiento de Ondara para hacer posible este gran concierto de conclusión del VII Sonafilm.