La socialista que frenó la moción de censura en Els Poblets entra en el equipo de gobierno El alcalde, que asegura que Eva Candel no le pidió nada, le otorga las competencias de Deportes y Juventud

R. González Els Poblets Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:55

La edil socialista que desbaratado la moción de censura en Els Poblets, Eva María Candel, ha entrado en el equipo de gobierno. El lunes por la tarde, el alcalde, en nacionalista José Luis Mas; el concejal de Vivim, Miguel Ángel Moncho, y la propia Candel firmaron el acuerdo. Estuvieron respaldados por los máximos representantes comarcales de Compromís y del PSPV.

Su entrada en el ejecutivo local conllevará una serie de cambios en las delegaciones, ya que quien se postulaba como nuevo primer edil, Francisco Pérez, el único representante de Proyecto Residentes Els Poblets (PRE), deja de tener competencias y pasa a la oposición. De momento, ya se sabe que la socialista se hará cargo de Deportes y Juventud.

José Luis Mas ha asegurado que Candel «en ningún momento me pidió nada» por dar marcha atrás. Para él, la concejala del PSPV es una persona «excepcional». Entró en la Corporación el pasado 21 de agosto cargada de ilusión y de inmediato «la llevaron a firmar la moción». La propia regidora reconoció a principios de semana que había cometido un «error» debido a su inexperiencia y a que le faltaba información.

Con esa forma de proceder «ha dignificado la política», ha recalcado el alcalde. Por ello, ha decidido cederle dos de sus áreas. También entrará en la junta de gobierno local y ostentará la tercera tenencia de Alcaldía. La próxima semana el equipo de gobierno se sentará a hablar y se analizarán otros posibles cambios que afectarían a nacionalistas y Vivim.

Asimismo, Mas ha puesto de relieve que, a pesar de todo lo sucedido en la última semana, se ha sentido querido y respaldado por los ciudadanos de Els Poblets. Así lo pudo vivir ayer por la tarde cuando a las siete y media se dirigió al Ayuntamiento para preparar el pleno que se celebraba una hora después. Ante el edificio le esperaban numerosos vecinos que habían ido a mostrarle su apoyo y, después, el salón de plenos estuvo abarrotado.

Durante la sesión, el alcalde tuvo palabras de agradecimiento para Eva Candel, para el secretario comarcal del PSPV, José Ramiro; para el alcalde de Dénia, Vicent Grimalt; el secretario comarcal de Compromís, Alberto Robles; y toda la coalición nacionalista. También se dirigió a Miguel Ángel Moncho. Del representante de Vivim destacó su «lealtad», como había demostrado al no dejarlo de lado tras la presentación de la moción de censura por parte de PRE, las concejalas socialistas y el Partido Popular.