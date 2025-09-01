Naufraga la moción de censura de Els Poblets al dar marcha atrás una edil socialista Eva Candel, que tomó posesión del cargo hace unas semanas, reconoce que cometió un «error» al firmarla por «mi inexperiencia y por no tener toda la información»

R. González Elsp Poblets Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:05

La moción de censura para desbancar al nacionalista José Luis Mas de la Alcaldía de Els Poblets ha naufragado pocos días después de que la presentaran el concejal de Proyecto Residentes Els Poblets (PRE), las tres regidoras del PSPV y los dos representantes del PP. Una de las firmantes, la socialista Eva María Candel Fontanet, que lleva sólo unas semanas en el cargo, ha dado marcha atrás y este lunes se ha hecho pública una carta suya dirigida a la población de su municipio en la que reconoce que «cometí un error».

Candel recogió el acta de concejala en sustitución de Rubén Requena, de cuya denuncia se dio cuenta en el pleno del 1 de julio. Llegaba cargada de ilusión y con muchas ganas de aportar cosas para mejorar su pueblo. Poco sabía entonces el embrollo en el que se iba a ver envuelta a finales de agosto.

En la misiva, pone de relieve algunos aspectos clave que la llevaron a rubricar la moción de censura contra el alcalde junto a sus compañeras del grupo municipal socialista. Según relata, el error se debió a «mi inexperiencia y por no tener toda la información sobre la situación política». Admite que desconocía el hecho de que la líder del PSPV, Carolina Vives, no había consultado ese paso con el partido.

El malestar por esa maniobra y por la posibilidad de que la expulsen del partido con el que se identifica, y con el que quiere seguir trabajando para mejorar Els Poblets, han llevado a esta regidora a abrir los ojos. Ha descubierto el trasfondo de este movimiento para forzar un cambio de alcalde y dejar que el puesto lo ocupe el edil de PRE, el partido que menos apoyo tuvo en las elecciones de 2023 con tan sólo 79 votos.

«Considero que hay muchos intereses personales y, además, considero que gran parte del pueblo decidió que José Luis Mas fuera el candidato más votado y Francisco Pérez, el que menos», subraya en su carta. Ante esta nueva situación y tras haber hablado con los representantes del partido, incluso a nivel comarcal, Eva Candel ha tomado una decisión, «Con total convicción no apoyaré la moción de censura y no votaré al nuevo alcalde que quieren imponer», asegura de forma tajante.

Sabe que su primer paso ha contribuido a generar gran revuelo y a trastocar la vida del municipio, así que pide disculpas. Una vez subsanada esa falta de información, «tengo claro que lo mejor es rectificar y actuar con coherencia y dignidad». Su intención es seguir trabajando por el pueblo y, además, junto a los grupos que defienden los valores progresistas, en referencia a Compromís y a su alcalde.

También en su misiva tiene palabras para los socialistas de Els Poblets. Señala que es importante apoyarse entre ellos y aparcar rencillas y sentarse con Compromís, «dejando de lado los enfrentamientos personales». En su opinión, ambas formaciones deben llegar a acuerdos que permitan una colaboración encaminada a mejorar la vida de los ciudadanos.

Tras esta carta de Eva Candel, el secretario comarcal del PSPV, José Ramiro, ha aplaudido el paso que ha dado y que hará que la moción de censura decaiga el próximo 10 de septiembre, fecha en la que se ha de votar. «Ha sido muy valiente por rectificar», recalca, y añade que «agradezco su dignidad al reconocer que tenía una información incompleta cuando al firmó».

Asimismo, Ramiro apunta que en las próximas semanas se reabrirá el diálogo entre las fuerzas progresistas de la localidad. Allí estará Candel, en busca de sentar las bases de colaboración de ambas formaciones.