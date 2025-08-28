El PSPV Marina Alta exige la retirada de la moción de censura de Els Poblets Los socialistas de la comarca piden a los tres ediles de su partido en esa localidad que recapaciten, mientras Compromís achaca lo sucedido a los «intereses personales» del futuro alcalde

R. González Els Poblets Jueves, 28 de agosto 2025, 13:03

Las reacciones a la moción de censura presentada ayer miércoles en Els Poblets para desbancar al alcalde de Compromís no cesan. Socialistas y nacionalistas de la comarca han expresado su rechazo. Es más, el PSPV Marina Alta ha exigido su retirada, una reclamación con la vista puesta en los tres ediles de su partido que han rubricado la moción junto a los concejales del PP y al único representante de PRE (Proyecto Residentes Els Poblets).

La ejecutiva comarcal de los socialistas se reunió ayer de urgencia y acordó abrir un expediente para aclarar las motivaciones de los regidores del PSPV para impulsar la moción y estudiar las medidas que se derivarán de esa actitud que, según han reiterado, no fue consultada ni avalada por ningún órgano del partido, desde el ámbito local al nacional.

En un comunicado, han remarcado que el partido «no puede tolerar conductas que vulneran la voluntad popular ni las acciones que deslegitiman el proyecto socialista de consolidar gobiernos progresistas». Y menos para aupar a la alcaldía al único representante de PRE, la fuerza menos votada en las elecciones municipales, con sólo 79 votos, el 8% de los que acudieron a las urnas.

Asimismo, ha recordado que en las dos legislatura anteriores socialistas y nacionalistas habían alcanzado acuerdos de gobierno. Ese pacto no se pudo reeditar en 2023 «supuestamente por la mala relación personal entre los cabeza de lista de las dos formaciones, una situación que no puede justificar una moción de censura».

Por su parte, Compromís Marina Alta, tras lamentar esta «moción de la vergüenza», ha puesto de relieve que, tras este paso, se encuentran tanto los intereses personales de Francisco José Pérez, el concejal del PRE, como del resto que la han apoyado. Además, ha criticado que Pérez «aún no haya dado la cara». Y es que los nacionalistas están a la espera de que dé explicaciones puesto que «es inaceptable que se quiera gobernar de espaldas a la ciudadanía». Unas declaraciones referidas a un pacto que quitará de la Alcaldía a José Luis Mas, líder de la lista más votada y cuya gestión en estos dos años cuenta con el total respaldo de la coalición.

Asimismo, los nacionalistas han recordado que no es la primera vez que se vive una situación similar. Como ejemplo ha puesto la moción de censura de Teulada en la pasada legislatura. De paso ha recordado el «historial marcado por polémicas» de la edil y exalcaldesa socialista de Els Poblets, Carolina Vives. Entre ellas, su controvertida vacunación irregular durante la pandemia.