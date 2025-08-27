Un independiente de Els Poblets con 79 votos será alcalde tras aliarse con PSPV y PP contra Compromís La moción de censura presentada, que se votará el 10 de septiembre, genera gran resquemor entre los socialistas de la Marina Alta

R. González Els Poblets Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:13

Sorpresa en el Ayuntamiento de Els Poblets. Este miércoles por la mañana se ha presentado una moción de censura rubricada por el edil de uno de los partidos independientes, los tres concejales del PSPV y los dos del PP. Con ella se desbancará a Compromís y el nuevo alcalde será el regidor de Proyecto Residentes Els Poblets (PRE), Francisco José Pérez, que sólo obtuvo 79 votos en las elecciones municipales de 2023.

La moción ha pillado de imprevisto al de momento alcalde, el nacionalista José Luis Mas. No esperaba que uno de los dos partidos con los que pactó hace algo más de dos años diera ese paso por que la relación con Pérez «estaba bien».

Según ha comentado Mas, el edil del PRE le ha acusado de meterse en sus competencias cuando «yo le he solventado quejas sobre la basura porque él no venía para nada al ayuntamiento y las pasaban a mí». En su opinión, se trata de «una excusa, busca argumentos para desprestigiarme».

El primer edil nacionalista se ha preguntado cuánto vale una alcaldía, «parece que sólo 79 votos en Els Poblets», ha lamentado. También ha querido romper una lanza a favor de los socialistas de la Marina Alta porque ellos eran desconocedores de esta maniobra, aunque les ha reprochado que hayan dejado las siglas en manos de esta pirómana», en referencia a Carolina Vives, con quien mantiene una relación muy tensa. Ella y su marido, el exalcade socialista de El Verger, saltaron a la palestra nacional después de su vacunación irregular durante la pandemia.

La decisión de los concejales del PSPV de firmar la moción de censura con el PRE y los populares ha generado gran resquemor entre los socialistas de la Marina Alta. Algunos de ellos, como el secretario comarcal y alcalde de Ondara, José Ramiro, y el munícipe de Dénia, Vicent Grimalt, han mostrado su apoyo a Mas y han reprobado la postura de los regidores del PSPV de Els Poblets.

José Ramiro ha asegurado que la moción de censura se ha urdido sin contar con la agrupación local, comarcal, provincial o nacional. «Ha sido algo particular de los tres ediles socialistas y sin aval del partido», ha insistido. Además, ha señalado que este movimiento carece de sentido.

Esta tarde se celebra una ejecutiva comarcal y en ella se abordará de urgencia esta cuestión. Los socialistas no respaldan esta postura de los tres representantes de ese municipio. Consideran que esta moción va en contra del pacto autonómico que PSPV y Compromís suscribieron a principios de legislatura para favorecer gobiernos progresistas. También le han solicitado a Carolina Vives que argumente los motivos para haber dado ese paso.