Una senderista sufre un golpe de calor en la sierra de Bèrnia La mujer, que se encontraba a 100 metros de la cima, es atendida por el grupo de rescate y evacuada en helicóptero

R. G. Xaló Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:08

Una mujer, de 30 años de edad, ha sufrido un golpe de calor este miércoles cuando practicaba senderismo por la sierra de Bèrnia, en el término municipal de Xaló, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. La senderista se ha empezado a sentir confusa y con mareos a 100 metros de la cima.

El aviso a Emergencias se ha producido a las 16.39 horas. La mujer, que formaba parte de un grupo que hacía senderismo, ha comenzado a sentirse mal. El Consorcio ha movilizado el helicóptero Alpha 1 y en él se ha desplazado el grupo de rescate de montaña.

Tras llegar a la zona, han localizado a los senderistas. Una vez en tierra, han prestado asistencia sanitaria a la mujer y después la han evacuado hasta la helisuperficie de Finestrat. Los efectivos han dado por finalizada la intervención a las 18.22 horas.