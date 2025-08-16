La Comunitat registra 270 rescates de montaña en los últimos siete meses

El buen tiempo anima a muchas personas a acercarse a las montañas para practicar alguna actividad deportiva, desde una tranquila ruta de senderismo hasta la ... escalada. Ese incremento de la presencia humana en un entorno de tanta belleza, pero al mismo tiempo hostil, conlleva un mayor número de incidentes. La Comunitat Valenciana ha registrado en los primeros siete meses de este año cerca de 270 rescates de montaña, según fuentes de los tres consorcios provinciales de bomberos.

La provincia de Alicante, con 135, se sitúa al frente de las estadísticas de la región en lo que va 2025. En los cuatro años anteriores se contabilizaron un total de 729 rescates, lo que deja una media anual de poco más de 182.

En segundo lugar, y a cierta distancia, se encuentra Valencia, que lleva 87. Allí, desde 2022, se registran una media de 117 al año. Por su parte, Castellón suma 45, tras el ocurrido en Montanejos el último día de julio.

La Comunitat ofrece numerosos paisajes de montaña que atraen a los amantes del deporte. El buen tiempo les anima a disfrutar de ese entorno y se incrementan las actividades. A mayor presencia de personas, mayor posibilidad de que ocurra alguna incidencia que requiera de la presencia por aire o por tierra de los especialistas que deben socorrerles.

El Penyal d'Ifac, el Montgó, la Canal de Navarrés y les Agulles de Santa Àgueda son algunos de los puntos con más actuaciones

Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante apuntan que las épocas con más rescates son en verano, en Semana Santa y en mayo. Desde el Consorcio de Valencia puntualizan que el pico de intervenciones en los periodos de mayor exposición poblacional se concentran en los meses de julio y agosto.

Castellón, por su parte, subraya que se producen de forma constante a lo largo del año. No obstante, matiza que se puede observar un repunte entre los meses de abril y noviembre, cuando se disfruta de días más largos.

Varios puntos de la geografía valenciana sobresalen por aglutinar buena parte de las actuaciones de los especialistas de salvamento. Mariano Caballero, jefe de Grupo Especial de Rescate (GER) del consorcio alicantino, apunta como más destacados el Penyal d'Ifac, el Montgó, la Serra de Bèrnia y el Puig Campana. Es lo que él define como «el triángulo de la Marina Alta y Baixa.

A ellos habría que sumarles el Barranc de l'Infern, según indica Pascual Iván López, responsable del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil. El GREIM tiene su cuartel general en Ontinyent y actúa como Policía Judicial en casos de heridas de gravedad o fallecimiento, pues se encarga de llevar a cabo la investigación de lo ocurrido.

Rescates en las provincias de Valencia y Castellón Consorcios Provinciales de Bomberos de Valencia y Castellón

El Consorcio de Bomberos de Valencia explica que más de la mitad de los rescates del Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) se producen en las áreas montañosas de la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida, La Costera y el entorno de la Serra de Mariola y la Murta en Alzira. «Son zonas que tienen una alta afluencia de visitantes a espacios naturales, con motivo de la práctica de actividades como el senderismo o el barranquismo», recalca.

Una de las áreas más conflictivas de Castellón se localiza en Benicàssim, en les Agulles de Santa Àgueda. Allí «se realizan rescates prácticamente todos los meses», señala Javier Botet, jefe de la Unidad de Rescate de Montaña (URM). Otros lugares donde actúan son el Parque Natural del Penyagolosa, la Sierra de Espadá, El Toro y Barracas.

El tipo de accidente suele variar en función de la práctica deportiva que se realice. Entre los senderistas proliferan los problemas de desorientación, los golpes de calor o los que se quedan enriscados y no pueden seguir la ruta. Los que practican la escalada o van en mountain bike suelen sufrir, sobre todo, caídas.

Los especialistas del GER, GREIM, GERA y URM achacan los incidentes a la falta de planificación y del nivel físico adecuado, ya sea porque no han comprobado la previsión meteorológica o porque la actividad no está adaptada a la preparación de la persona con menor nivel del grupo. También suceden por no portar el equipamiento incorrecto.

Para evitar posibles problemas, los rescatadores ofrecen una serie de consejos básicos. Pascual Iván López hace hincapié en la importancia de planificar todos los aspectos de la actividad, desde revisar el parte del tiempo a llevar la indumentaria adecuada, agua y el móvil cargado.

Los rescatadores aconsejan planificar bien la actividad, no ir solo y contar con dos medios de orientación

En ese sentido, Mariano Caballero apunta que para orientarse no se debe confiar sólo en una aplicación de móvil, sino contar con dos medios de orientación, por si no hay cobertura o se acaba la batería. Desde el Consorcio de Valencia insisten en la necesidad de ir acompañado y avisar a alguien de la ruta que se hará.

Por último, en el caso de que se produzca un accidente, Javier Botet recalca que se debe mantener la calma y llamar al 112. También subraya que hay que evitar hacer algo que agrave la situación.