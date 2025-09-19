Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
La entrada de Urgencias del Hospital de Dénia. Tino Calvo

Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla

El accidente ha tenido lugar a la altura de Benissa y el conductor, que carece de permiso de conducir, ha sido detenido

R. González

Benissa

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:22

Seis personas han resultado heridas este viernes después de que un vehículo se saltase un control de la Guardia Civil de Tráfico en la AP-7 y embistiera a una patrulla que ha empezado a seguirlo. El suceso se ha producido en el kilómetro 612, a la altura del término municipal de Benissa cerca de Senija, y los heridos son los cuatro ocupantes del coche, tres hombres y una mujer, y los dos agentes de la Benemérita.

El conductor, que carecía de permiso de conducir, ha sido detenido. Todo ha ocurrido poco después de las diez de la mañana. Se había establecido un control de alta intensidad de tráfico. Varias patrullas se habían colocado a la altura del área de servicio de San Antonio, en sentido Alicante, y estaban realizando esta labor cuando un vehículo al que se le ha requerido que parase se ha saltado el control y ha emprendido la huida.

Ante esta reacción, una patrulla ha empezado a seguirlo y entonces el conductor del turismo ha embestido a sus perseguidores al realizar una maniobra brusca para tratar de salir de la autopista y volcar, lo que ha provocado la colisión. Al final, los dos vehículos se han salido de la vía y todos los implicados han acabado heridos leves.

Al lugar del accidente han acudido Guardia Civil de Tráfico de Tráfico que efectuaba el control, Policía Local de Benissa y servicios de emergencias para atender a los heridos. Entonces, los efectivos de la Benemérita han comprobado que el conductor que se había dado a la fuga no tenía carné de conducir y el turismo carecía de seguro.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial de Alicante se ha encargado de instruir las diligencias, que se remitirán al Juzgado de Instrucción de guardia de Dénia. El conductor, de 26 años de edad y nacionalidad española, ha sido arrestado.

