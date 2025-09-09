Heridas cuatro personas en Benissa al estrellarse su vehículo contra una fachada en la N-332 Una unidad del SAMU y tres ambulancias llevan a los ocupantes, entre ellos una niña de dos años, al Hospital de Dénia con contusiones y traumatismo craneoencefálico

R. G. Benissa Martes, 9 de septiembre 2025, 21:17

Cuatro personas han resultado heridas este martes tras sufrir un accidente de tráfico cuando circulaban por la carretera N-332, en el término municipal de Benissa, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Sobre las tres de la tarde, el vehículo se ha salido de la calzada y se ha estrellado contra la fachada de un inmueble.

El CICU ha recibido el aviso y de inmediato se han desplazado hasta el lugar una unidad del SAMU y dos ambulancias de Soporte Vital Básico. El equipo médico del SAMU ha atendido a los heridos. Se trataba de dos mujeres, de 41 y 20 años, una niña de dos años y un joven de 19. Ellas presentaban contusiones y él, contusiones y traumatismo craneoencefálico.

Los cuatro heridos han sido trasladados en las ambulancias al Hospital de Dénia.