Sanidad convoca 902 plazas para zonas de difícil cobertura, 143 para el área de Dénia El objetivo es impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de personal estatutario en los departamentos de salud o zonas básicas con problemas para cubrir los puestos

R. D. Dénia Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:02

La Conselleria de Sanidad ha convocado, mediante la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el proceso selectivo por el sistema de concurso para cubrir 902 plazas de personal estatutario con título de especialista en Ciencias de la Salud, declaradas de difícil cobertura en el Sistema Valenciano de Salud. De ellas, 143 corresponden al Departamento de Salud de Dénia, reforzando significativamente su plantilla. Estas plazas están destinadas a especialidades críticas como Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría de Atención Primaria, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería de Salud Mental. Este refuerzo permitirá mejorar la atención sanitaria en hospitales, centros de especialidades y zonas básicas del departamento.

La convocatoria también afecta a otros departamentos con dificultades de cobertura como Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela, Torrevieja, el Hospital d'Ontinyent y la zona básica de salud de Ademuz. La distribución responde a la necesidad de garantizar equidad asistencial en toda la Comunitat Valenciana.

Del total de plazas convocadas, el 7% se reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33% y el resto a turno libre. De las 902 plazas convocadas, 450 corresponden a especialidades hospitalarias como Anatomía Patológica, Anestesiología, Cirugía General, Traumatología, Cardiología, Dermatología, Endocrinología, Medicina Interna, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Urología, entre otras.

Además, se ofertan 186 plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, 3 plazas para Medicina en centros de Planificación Familiar, 5 para Medicina en centros de Conductas Adictivas, 12 para Medicina en Unidades de Hospitalización a Domicilio y 99 plazas para Medicina en Urgencias Hospitalarias. La convocatoria también incluye 53 plazas de Pediatría de Atención Primaria, 42 de Enfermería Familiar y Comunitaria, 12 de Enfermería Obstétrico- Ginecológica (matronas) y 40 de Enfermería en Salud Mental.

Proceso de solicitud

Los profesionales interesados disponen de 15 días hábiles desde la publicación en el DOGV para presentar su solicitud de manera telemática. Tras la publicación de admitidos y excluidos y el periodo de alegaciones, se dará a conocer el listado definitivo y se abrirá un plazo de 10 días hábiles para la elección de destino.

Los aspirantes seleccionados en Dénia serán nombrados personal estatutario fijo y adjudicados a su plaza de manera definitiva. Posteriormente podrán participar en concursos de traslados, provisión de otras plazas o promoción interna, contribuyendo así a la retención del talento especializado en el departamento.

La resolución por la que se regula la convocatoria de este concurso de méritos fue aprobada en Mesa Sectorial de Sanidad con los votos a favor de los representantes sindicales de Satse y CESMCV-SAE, que aglutinan a la mayoría de especialistas en Ciencias de la Salud.

Con esta convocatoria, la Conselleria de Sanidad reforzará la atención sanitaria en Dénia y de otros puntos con problemas. El objetivo de Sanidad es impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de personal en los departamentos de salud o zonas básicas que han sido declarados de difícil cobertura.