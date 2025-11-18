El personal laboral del Departamento de Salud de Dénia reclama una reunión para actualizar salarios El comité de empresa quiere un encuentro con Sanidad lo antes posible para planificar el próximo año ya que siguen con las tablas de 2023 y quieren que se reduzca la brecha con los trabajadores estatutarios

Veintiún meses después de la reversión del Departamento de Salud de Dénia, el personal laboral sigue con las tablas salariales de 2023 que se habían pactado el año anterior, cuando estaba la empresa concesionaria. Los trabajadores ven que el tiempo pasa, el coste de la vida se incrementa de forma notable y sus sueldos permanecen estancados. Ante esta situación, el comité de empresa del Hospital de Dénia ha reclamado a la Conselleria de Sanidad una reunión para abordar una actualización de salarios.

Se acerca 2026 y todavía no saben si habrá una revisión de las tablas. «Vemos que se devalúa el salario y no sabemos las perspectivas que tiene la conselleria con nosotros», ha señalado este martes el presidente del comité, Joan Sarrió. Aún no se han producido las esperadas negociaciones porque ven que la congelación se traduce en una pérdida de poder adquisitivo y los trabajadores quieren saber qué va a pasar. Consideran que esta situación es «incompatible con los principios de equidad y justicia retributiva recogidos en la normativa laboral vigente».

A este se le suma la diferencia salarial con respecto a los trabajadores estatutarios, con los que el personal laboral comparte centro de trabajo y funciones, pero no así sueldos. «Queremos que se vaya acortando esa brecha», ha apuntado Sarrió. Persiguen el objetivo de que se igualen o que, al menos, sean similares las percepciones por los mismos trabajos.

También están pendientes de si Sanidad avanza en su intención de estatutarizar al personal procedente de las concesiones. Una medida que beneficiaría a los laborales del Departamento de Salud de Dénia.

El presidente del comité de empresa confía en que la reunión solicitada a la conselleria tenga lugar lo más pronto posible para planificar el próximo año y conocer en qué condiciones van a afrontar 2026. Joan Sarrió considera vital que se ponga sobre la mesa el tema de la actualización de las tablas salariales para que se adapten a la realidad económica actual, puesto que «2024 y 2025 son años perdidos» debido a la congelación de sueldos.

De ahí que subraye que es «imprescindible» una actualización que evite que las condiciones laborales se deterioren más. De momento, no ha habido negociaciones en esta materia con Sanidad desde que se produjo la reversión, según ha reconocido Sarrió, que espera que pronto les den cita para sentarse a hablar de esta y otras cuestiones que afectan al personal laboral.