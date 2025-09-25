El Hospital de Dénia traslada a los sindicatos a unidades modulares junto al edificio principal La dirección explica que se trata de un proceso de reorganización interna para mejorar la asistencia y adaptarse a su nueva etapa como centro hospitalario universitario

El Hospital de Dénia cambia de ubicación las sedes sindicales. Pasarán a estar en unidades modulares junto al edificio principal. Según han explicado desde la dirección, han iniciado un proceso de reorganización interna, que incluye ese traslado, con el objetivo de optimizar los recursos asistenciales, mejorar la accesibilidad de los representantes de los trabajadores y adaptar el hospital a las nuevas exigencias derivadas de su reciente acreditación como hospital universitario.

En las próximas semanas, todas las organizaciones sindicales con representación en el hospital, pasarán a ocupar esos módulos. Esta decisión responde, según han argumentado, a una estrategia de gestión que busca unificar la ubicación sindical y liberar algunos espacios clave dentro del hospital. Desde la dirección del Departamento de Salud de Dénia han recalcado que esta reorganización se ha llevado a cabo en diálogo constante con los representantes sindicales, buscando siempre el equilibrio entre las necesidades de los profesionales y las exigencias del servicio asistencial.

Hasta ahora, cada sindicato disponía de un espacio propio dentro del centro sanitario, lo que «generaba una distribución dispersa y poco eficiente». Con la nueva ubicación, todas las fuerzas sindicales estarán agrupadas en un mismo entorno físico. Desde el hospital han subrayado que eso permitirá una mayor coordinación entre ellas, una atención más ágil a los profesionales y una visibilidad reforzada de su labor.

Uno de los principales objetivos de esta reorganización es liberar espacios dentro del hospital que se destinarán a nuevas consultas, áreas de atención directa o espacios de apoyo clínico, en función de las necesidades asistenciales del centro. En los últimos meses, el Hospital de Dénia ha experimentado un notable crecimiento en su plantilla, tanto en número como en especialización.

Este aumento responde a la ampliación de servicios, la incorporación de nuevas tecnologías y la mejora de la capacidad asistencial del centro. Además, su reciente acreditación como hospital universitario marca un hito en su trayectoria y abre una nueva etapa centrada en la docencia, la investigación y la formación de futuros profesionales sanitarios. Esta condición implica una serie de requisitos estructurales y funcionales que deben ser atendidos con urgencia, han apuntado.

Entre ellos, destaca la necesidad de disponer de espacios específicos para estudiantes y residentes, como bibliotecas, salas de informática, aulas de formación y zonas de estudio. La reorganización permitirá liberar algunas de estas áreas, que hasta ahora estaban ocupadas por sedes sindicales, para destinarlas a usos académicos.

