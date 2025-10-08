SAE acusa a la dirección del Hospital de Dénia de «atacar a los técnicos sanitarios» El sindicato denuncia la introducción en el servicio de Farmacia de una nueva figura de enfermera con una retribución superior, pero sin la experiencia y la formación específica necesarias

R. D. Dénia Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:43

El Sindicato de Técnicos de Enfermería, SAE, ha acusado este miércoles a la dirección del Hospital de Dénia de «atacar a los técnicos sanitarios. En un comunicado ha señalado que las decisiones organizativas adoptadas en el Hospital de Denia se traducen en «un ataque encubierto» que en esta ocasión se materializa en el servicio de Farmacia. En su opinión, este proceder podría poner en riesgo la calidad y la seguridad del suministro farmacéutico hospitalario.

Según han indicado, el servicio ha estado funcionado de manera ejemplar durante años. Ha «garantizado el abastecimiento de tratamientos complejos tales como quimioterapia e inmunoterapia tanto al Hospital de Día como al resto de unidades hospitalarias». En ese sentido, ha subrayado que este servicio ha funcionado de manera eficaz y segura gracias al equipo de técnicos de Farmacia, altamente cualificados y coordinados eficazmente por una supervisora enfermera.

Sin embargo, desde SAE han lamentado que la dirección del Hospital de Dénia haya reproducido la misma actuación que llevara a cabo hace unos meses en el Servicio de Esterilización, donde el TCE que durante años desempeñó sus funciones allí «fue desplazado para que fuera una enfermera quien ocupara este puesto».

En ese sentido, el sindicato ha explicado que la dirección ha decidido introducir en el servicio de Farmacia una nueva figura de enfermera «con una retribución superior, sin contar con la experiencia ni la formación específica necesarias para desempeñar las funciones propias del servicio de Farmacia Hospitalaria». Es más, ha remarcado que los propios técnicos deben instruir a este nuevo personal. Eso, según SAE, genera «sobrecarga, desorganización y un uso ineficiente de los recursos humanos y económicos del centro».

En su opinión, este proceder de la Administración responde «a sus prácticas exclusivistas del concepto de enfermería y a un monopolio del poder en el que lo único que les importa es obviar y ningunear a los TCE, derrochando por otra parte fondos públicos». Además, el sindicato ha apuntado que estas actuaciones se contradicen con sus continuas peticiones de falta de enfermeros en las plantas de hospitalización, donde realmente sí tienen una labor de cuidados y de atención directa para la que se han formado. «Si tantos enfermeros faltan por qué insisten en desplazar a los Técnicos de Enfermería de servicios en los que han demostrado sobradamente su valía», se pregunta.

Desde CESM-CV SAE han alertado de que estos cambios carecen de justificación técnica y pueden afectar negativamente a la seguridad del paciente, al alterar un modelo de trabajo que hasta ahora garantizaba eficacia, coordinación y cumplimiento normativo. Asimismo, han denunciado la falta de transparencia y la ausencia de comunicación previa con los representantes sindicales, a pesar de que estas decisiones modifican la estructura funcional y salarial del servicio.

Por todo ello, el sindicato ha solicitado la intervención de la Inspección de Trabajo para supervisar la legalidad de estas actuaciones y asegurar que se respeten las competencias y funciones de cada categoría profesional, así como la correcta gestión de los recursos públicos en el ámbito sanitario.