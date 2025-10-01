Una quema de broza y matorral provoca un incendio en Xàbia cerca de una pinada El fuego calcina una superficie de unos 15.000 metros cuadrados en el camí de La Sabatera

Una quema de broza y matorral en un bancal de Xàbia ha provocado este miércoles un incendio al extenderse el fuego con rapidez, según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. El gran peligro era su proximidad a una pinada, como ha destacado el concejal de Seguridad, Juan Ortolá. Por fortuna, las llamas han quedado controladas antes de llegar a ese punto peligroso y todo ha quedado en un susto.

El fuego se ha producido en una parcela situada en el Camí La Sabatera. Los bomberos han recibido el aviso a las 14.27 horas. De inmediato se movilizaron un helicóptero de dirección de incendios, una unidad de mando y jefatura, una bomba urbana pesada, una bomba nodriza pesada con ocho efectivos del parque de Dénia, además de una unidad de bomberos forestales.

También se llegó a activar en un primer momento un segundo medio aéreo, pero se canceló su participación ante el rápido avance de las labores de extinción. De hecho, a las 15.07 horas el fuego ya se había dado por controlado.

Hasta el lugar también se han desplazado la Policía Local de Xàbia, voluntarios de Protección Civil y la Guardia Civil.

Una primera estimación cifra en unos 15.000 metros cuadrados la superficie calcinada, según ha avanzado Juan Ortolá. El edil ha puesto de relieve que las lluvias caídas en el comienzo de semana y la inmediata reacción de los efectivos de extinción han evitado que las llamas llegaran a una gran pinada cercana, donde el fuego habría sido más peligroso y habría costado más atajarlo.

El medio aéreo y una parte de los bomberos ya se han retirado de la zona. Allí sólo han quedado una dotación del Consorcio y otra de forestales, que se están encargando de refrescar la zona hasta que se dé por extinguido oficialmente el incendio.