Los bomberos extinguen dos incendios en Xàbia y trabajan para apagar otro en Pego Un fuego junto a la CV-740 ha obligado a cortar la carretera de forma momentánea, mientras que el declarado en el camí Vell de Pedreguer se ha atajado con rapidez

R. González Xàbia Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:42 | Actualizado 18:07h. Comenta Compartir

Los bomberos han extinguido dos incendios que se han declarado este jueves por la tarde en Xàbia y trabajan en otro en Pego. Uno de los sofocados en Xàbia ha afectado a una zona de cañar junto a la CV-740, cerca del río y ha obligado a cortar la carretera por motivos de seguridad de forma momentánea, según han informado fuentes municipales.

El corte se ha producido en el tramo de vial situado hasta el restaurante BonAmb. La evolución de las tareas de extinción, en las que participaba un medio aéreo, ha sido favorable y a las 17.40 horas ya estaba sofocado y podía circular de nuevo el tráfico rodado por ese vial.

En cuanto al otro fuego, se ha producido en un bancal de la zona del camí Vell de Pedreguer. Allí el aviso se ha producido sobre las 15.34 horas y los bomberos han conseguido atajar las llamas con rapidez. Los efectivos están acabando de repasar el terreno afectado, de pequeñas dimensiones.

Por su parte, en Pego las llamas afectan a una zona de matorral. Fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han señalado que se ha recibido el aviso a las 16.43 horas y hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de los parques de Dénia y Benidorm.