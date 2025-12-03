La programación navideña arranca en Dénia con un fin de semana lleno de actividades El Mercado de Navidad y la Nit de la Llum con 10.000 velas volverán a convertir las calles en un espacio vivo y acogedor

R. D. Dénia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:30 Comenta Compartir

La capital de la Marina Alta se prepara para un puente de diciembre cargado de actividades navideñas que llenarán el centro de la ciudad de ambiente festivo, tradición y propuestas para todas las edades. El Mercado de Navidad y la Nit de la Llum, dos eventos plenamente consolidados en el calendario local, volverán a convertir las calles de Dénia en un espacio vivo y acogedor.

El Mercado de Navidad, situado en la calle La Vía, abrirá del 5 al 14 de diciembre. El público podrá disfrutar de una programación diversa con demostraciones de oficios navideños, talleres infantiles, cuentacuentos, tablas de ingenio, artesanía de temporada y, durante el segundo fin de semana, la Casa del Papá Noel.

La Nit de la Llum, que se celebrará el sábado 6 de diciembre, de 17.30 a 21.30 horas, llenará el centro de la ciudad con la calidez de 10.000 velas y un ambiente único. Unos 58 establecimientos participantes ofrecerán detalles navideños y sorpresas a su clientela.

La programación incluye un espectáculo acrobático y actuaciones de los grupos y asociaciones U3A Dénia Ukeleles, el Coro de Ucrania, el Coro de Villancicos de Casa de Andalucía, el Coro AfamarDénia y el Rock Choir, que repartirán por la Glorieta, la plaza del Convent, la plaza del Consell y otros puntos del centro. Además, se decorarán las calles y habrá conciertos, photocall y exposiciones. Cabe recordar que, con motivo de la Nit de la Llum, los establecimientos hosteleros del Mercat Municipal abrirán al público hasta las 23 horas.

La concejala de Comercio, María José García, ha destacado que «estamos ante un fin de semana muy potente para el comercio local. La Nit de la Llum y el Mercado de Navidad son ya dos citas plenamente consolidadas, que la gente espera con mucha ilusión año tras año». En ese sentido, ha edil ha remarcado que «el éxito de las ediciones anteriores ha convertido este primer fin de semana de diciembre en un momento clave para la actividad comercial de la ciudad, una oportunidad magnífica para que las calles se llenen de vida, de compras y de ambiente navideño».

García también ha aprovechado para recordar que »es un momento perfecto para utilizar los bonos consumo y darles un último impulso antes del 9 de diciembre, que es cuando finaliza el periodo de validez».

Por último, este domingo tendrá lugar la actividad infantil y familiar 'Jocs i titelles', organizada por la Concejalía de Normalización Lingüística.La calle La Vía acogerá por la tarde juegos tradicionales de madera y el cuentacuentos de títeres 'Los duendes de la Navidad', una historia llena de fantasía pensada para el público infantil. La tarde incluirá también globoflexia, pintacaras y otras propuestas lúdicas que completarán el ambiente del Mercado de Navidad.

Temas

Comercio

Navidad

Dénia