El PP de Dénia defiende el proyecto del Consell para el «punto ciego» de la zona portuaria del Raset Pepa Font resalta que se trata de un espacio «degradado» y que la propuesta no es un centro comercial sino un «espacio lúdico integrado en el entorno»

El Partido Popular de Dénia ha defendido este jueves el proyecto del Consell para el «punto ciego» de la zona portuaria del Raset, cuya licitación de la concesión demanial para la construcción y explotación de una instalación de ocio y hostelería salió publicada ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La líder del PP y comisionada de la Generalitat para el Puerto de Dénia, Pepa Font ha remarcado que esta zona, conocida como Tamarindos, es un «punto ciego de la fachada marítima» de la ciudad.

Font ha hecho hincapié en que ese espacio es de esos que durante años pasa desapercibido porque carece de uso definido. Se encuentra en una explanada degradada entre la playa del Raset y la estación marítima donde, según ha apuntado, se acumula basura. Además, allí «a menudo se producen actos incívicos que no aportan nada positivo a nuestra imagen como ciudad», ha insistido.

La comisionada también ha querido dejar claro que la concesión sacada a licitación por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio no es un centro comercial, como algunas personas han deducido. Al respecto, ha especificado que la apuesta de Puertos va en un sentido opuesto a levantar grandes estructuras de hormigón a pie de playa.

Pepa Font ha explicado que en este caso lo que el gobierno autonómico busca para ese tramo es dotarlo de vida. Para ello proyecta un «espacio lúdico integrado en el entorno, con restaurantes y ocio, siempre bajo criterios medioambientales que respetan el paisaje y el ecosistema existente», ha añadido.

En ese sentido, la pretensión de la conselleria apunta hacia una especie de 'beach club'. Según figura en el pliego de prescripciones técnicas publicado, iría en una parcela de 6.971,37 metros cuadrados de superficie. De ellos, 5.221,37 se destinarían a la implantación de la actividad y los 1.750 restantes corresponderían a cordón dunar, que no se incluirá en la zona concesional y que deberá proteger el licitador.

Pepa Font se ha mostrado convencida de que este desarrollo proyectado por el gobierno autonómico en zona de dominio público «ayudará a recuperar un punto olvidado de la ciudad, vertebrando el mar, el puerto y la ciudad». Cree que permitirá no sólo ofrecer un espacio de calidad, sino que también «apoya al tejido comercial local». Por todo ello, la comisionada ha asegurado que Dénia merece que «miremos de frente hacia proyectos que sumen, que respeten y que hagan de nuestra fachada marítima un espacio vivo y atractivo para todos».

Asimismo, ha querido recordar al equipo de gobierno local que el futuro instituto de FP Gent de Mar no tiene nada que ver con este debate. Font ha subrayado la instalación de ese espacio de ocio y hostelería no afecta al centro educativo ya que la Generalitat ya descartó tiempo atrás esa ubicación.

Estos argumentos contrastan con el punto de vista hecho público ayer por el ejecutivo local, formado por PSPV y Compromís, que acusó a Puertos de «vender a trozos al mejor postor el dominio público». El equipo de gobierno le reprochó al Consell que gestione el puerto «como un negocio privado a espaldas de la ciudad» y que impulse una propuesta que «condicionará el futuro económico de la ciudad e hipotecará el paisaje de la fachada marítima».