PP y Compromís de Ondara sacan adelante el inicio del expediente para rebajar el IBI El PSPV argumenta su voto en contra porque favorecería a las rentas más altas y supondría una pérdida de más de 430.000 euros en ingresos municipales

Ondara inicia el camino para rebajar el tipo impositivo del IBI. El pleno extraordinario celebrado este jueves ha aprobado con los votos a favor de la oposición, Partido Popular y Compromís, y el rechazo del gobierno en minoría del PSPV, el inicio del procedimiento para modificar la ordenanza fiscal del Impuesto sobre Bienes inmuebles (IBI). La propuesta plantea una rebaja del tipo impositivo del 0,74% al 0,62% para los inmuebles urbanos, y del 0,85% al 0,73% para los rústicos. A pesar de que el pleno no podía aprobar directamente la modificación, según alertaba el informe jurídico previo, sí que ha acordado iniciar el expediente correspondiente.

El debate ha sido intenso y ha evidenciado las diferencias de modelo fiscal entre los grupos municipales. El alcalde de Ondara, José Ramiro, ha defendido la postura socialista, argumentando que el IBI es un impuesto progresivo donde «quien más tiene, más paga», y que la rebaja propuesta favorecería a las rentas más altas. Según el PSPV, la medida supondría una pérdida de más de 430.000 euros en ingresos municipales, con consecuencias directas en servicios públicos, ayudas sociales, cultura, deporte y educación.

Ramiro ha afirmado que «si no se ingresa, no se puede gastar» y ha asegurado que «no voy a endeudar el pueblo para pagar luz, teléfono o publicidad». Según ha recalcado «desde 2015 hemos gestionado como si fuera una casa: gastamos lo que tenemos, invertimos con prudencia y prestamos servicios a la ciudadanía». El grupo socialista ha remarcado que su modelo prioriza las ayudas a las familias que más lo necesitan, como las subvenciones municipales al IBI, la tasa de residuos o las escuelas deportivas.

Por su parte, el portavoz del PP, Álex Hernández, ha defendido la propuesta como una respuesta a una demanda ciudadana por una fiscalidad más justa. Ha recordado que en 2022 ya se aprobó una rebaja, pero en 2023 se incrementaron las tasas, generando malestar. Según Hernández, el pleno tiene competencia para iniciar la modificación de la ordenanza, y ha criticado que el gobierno municipal intentara frenar la votación con un informe jurídico externo no vinculante, sin presentar el informe del secretario-interventor.

El popular ha declarado «hemos actuado con responsabilidad. Esta rebaja no pone en riesgo los servicios, sino que alivia la carga fiscal de las familias, autónomos y comercios». Además, ha criticado que el gobierno local haya «intentado bloquear la mayoría del pleno con maniobras poco transparentes». Por ello, ha anunciado que continuará trabajando para hacer efectiva la modificación y ha agradecido el apoyo de Compromís, destacando que «cuando se prioriza el interés del pueblo, las ideologías no son una barrera».

El portavoz de la coalición nacionalista, Lluís Fornés, ha justificado el voto favorable criticando el discurso alarmista del PSPV. Ha asegurado que los servicios municipales no se verán afectados por la rebaja, y ha puesto como ejemplo que no se han propuesto recortes en convenios como el de las escuelas deportivas. También representante de Compromís ha recordado que en el pacto firmado en 2015 por PSPV y Compromís para gobernar se consensuaba bajar el IBI durante 10 años.

«No compartimos la pedagogía del miedo. Si una familia puede ahorrar 50 euros en el IBI, puede compensar parte del incremento de las escuelas deportivas. Hay que ayudar las personas con políticas sociales reales», ha dicho Fornés. Asimismo, ha lamentado que, a pesar de disponer de 176.000 euros, no se ha invertido en vivienda, y ha reclamado acciones para rehabilitar casas abandonadas al núcleo antiguo.

También ha apelado al diálogo para ajustar la propuesta si hace falta: «Si no puede ser una rebaja de 12 puntos, que sea de 10. Estamos abiertos a negociar y a habla con Intervención para garantizar la viabilidad.»

Ahora, tras esta aprobación, el Ayuntamiento de Ondara continuará con el procedimiento administrativo para evaluar la viabilidad de la modificación de la ordenanza fiscal.