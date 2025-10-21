La Fúmiga, la feria comarcal y la pintura abren la Fira de Fires d'Ondara Esta cita, que nació en 1690, se celebrará del 8 al 16 de noviembre y durante el segundo fin de semana aglutinará el concurso canino, la concentración de vehículos clásicos y la Fira de Mostres que incluye una cesta solidaria para ayudar a afectados por la dana

Vuelve a Ondara su tradicional Fira de Fires, un evento que se puso en marcha en 1690. Esta nueva edición se celebrarça del 8 al 16 de noviembre y arrancará con fuerza. El primer fin de semana estará marcado por la música de La Fúmiga, la feria comarcal y el concurso de pintura, entre otros atractivos, como se ha destacado en la presentación que ha tenido lugar este martes. El segundo contará con el concurso canino, la concentración de vehículos clásicos y la Fira de Mostres. A todo ello se le suman Els Espais Gastronòmics y la feria de atracciones.

La Fira de Fires d'Ondara empezará con una novedad. La plaza de toros acogerá un concierto de La Fúmiga, Ramonets y Abril. Las entradas para esta propuesta musical se agotaron con rapidez en cuanto se pusieron a la venta.

La VIII Fira Marina Alta permitirá a los municipios de la comarca sacar pecho de sus productos artesanales en el edificio del Prado, según ha destacado Raquel Mengual, edil de Promoción Económica y Turismo. Por ahora hay varias localidades inscritas, que acudirán con un negocio. Junto a la anfitriona estarán Dénia, Pedreguer, Els Poblets, El Verger, Beniarbeig y la Vall de Laguar y Pego i Les Valls.

El III Concurso de Pintura Rápida, organizado de forma conjunta por el ayuntamiento y Adama, desplegará el arte por el casco antiguo el domingo 9. La feria de atracciones estará instalada en la calle Nacions sense Estat, durante tres fines de semana, hasta el 23 de noviembre y contará con dos días del niño, con precios reducidos para los pequeños del municipio. Además, en la plaza del Convent estará situados los Espais Gastronòmics de los Festers de la Soledat y Crist 2026.

Las propuestas continuarán durante el segundo fin de semana. El Prado albergará la XXXVIII Fira de Mostres i Compres, que refleja «la potencialidad comercial y empresarial de Ondara», según ha remarcado el alcalde, José Ramiro. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Associació de Comerciants d'Ondara (ACO). Dos de sus representantes, Lorena Fornés y José María González, han apuntado que participarán más de 25 comercios para promocionar sus productos y servicios novedosos. Además, coincidiendo con el primer aniversario de la dana, ACO prepara una cesta solidaria y el dinero que se recaude se destinará a ayudar a comerciantes de la zona afectada por esta tragedia del 29 de octubre de 2024.

Este segundo fin de semana también ofrecerá el Mercat Medieval, la Fira d'Animals, el concurso canino y la exposición de vehículos clásicos, en el que este año tendrán cabida por primera vez las motos Vespa.