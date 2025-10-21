Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Los participantes en la presentación de la programación de la Fira de Fires. R. González

La Fúmiga, la feria comarcal y la pintura abren la Fira de Fires d'Ondara

Esta cita, que nació en 1690, se celebrará del 8 al 16 de noviembre y durante el segundo fin de semana aglutinará el concurso canino, la concentración de vehículos clásicos y la Fira de Mostres que incluye una cesta solidaria para ayudar a afectados por la dana

R. González

Ondara

Martes, 21 de octubre 2025, 15:12

Comenta

Vuelve a Ondara su tradicional Fira de Fires, un evento que se puso en marcha en 1690. Esta nueva edición se celebrarça del 8 al 16 de noviembre y arrancará con fuerza. El primer fin de semana estará marcado por la música de La Fúmiga, la feria comarcal y el concurso de pintura, entre otros atractivos, como se ha destacado en la presentación que ha tenido lugar este martes. El segundo contará con el concurso canino, la concentración de vehículos clásicos y la Fira de Mostres. A todo ello se le suman Els Espais Gastronòmics y la feria de atracciones.

La Fira de Fires d'Ondara empezará con una novedad. La plaza de toros acogerá un concierto de La Fúmiga, Ramonets y Abril. Las entradas para esta propuesta musical se agotaron con rapidez en cuanto se pusieron a la venta.

La VIII Fira Marina Alta permitirá a los municipios de la comarca sacar pecho de sus productos artesanales en el edificio del Prado, según ha destacado Raquel Mengual, edil de Promoción Económica y Turismo. Por ahora hay varias localidades inscritas, que acudirán con un negocio. Junto a la anfitriona estarán Dénia, Pedreguer, Els Poblets, El Verger, Beniarbeig y la Vall de Laguar y Pego i Les Valls.

El III Concurso de Pintura Rápida, organizado de forma conjunta por el ayuntamiento y Adama, desplegará el arte por el casco antiguo el domingo 9. La feria de atracciones estará instalada en la calle Nacions sense Estat, durante tres fines de semana, hasta el 23 de noviembre y contará con dos días del niño, con precios reducidos para los pequeños del municipio. Además, en la plaza del Convent estará situados los Espais Gastronòmics de los Festers de la Soledat y Crist 2026.

Las propuestas continuarán durante el segundo fin de semana. El Prado albergará la XXXVIII Fira de Mostres i Compres, que refleja «la potencialidad comercial y empresarial de Ondara», según ha remarcado el alcalde, José Ramiro. Esta iniciativa cuenta con la colaboración de la Associació de Comerciants d'Ondara (ACO). Dos de sus representantes, Lorena Fornés y José María González, han apuntado que participarán más de 25 comercios para promocionar sus productos y servicios novedosos. Además, coincidiendo con el primer aniversario de la dana, ACO prepara una cesta solidaria y el dinero que se recaude se destinará a ayudar a comerciantes de la zona afectada por esta tragedia del 29 de octubre de 2024.

Este segundo fin de semana también ofrecerá el Mercat Medieval, la Fira d'Animals, el concurso canino y la exposición de vehículos clásicos, en el que este año tendrán cabida por primera vez las motos Vespa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  6. 6

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  7. 7 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9 La Oreja de Van Gogh hará un segundo concierto en el Roig Arena tras agotar las entradas en menos de dos horas
  10. 10 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Fúmiga, la feria comarcal y la pintura abren la Fira de Fires d'Ondara

La Fúmiga, la feria comarcal y la pintura abren la Fira de Fires d&#039;Ondara